Nächster Abstiegskandidat gastiert beim Spitzenreiter

Für den Fußball war es ein Wochenende zum Vergessen. Alle Partie in der 1. Klasse Waldviertel wurden abgesagt, Regen und Schnee machten die Plätze unbespielbar. Dieses Wochenende scheint es der Wettergott nach aktuellen Prognosen besser mit den heimischen Klubs zu meinen, nur am Sonntag soll’s in Teilen des Waldviertels erneut regnen. An diesem Tag stünden dafür gleich zwei spannende Spiele auf dem Programm: Einerseits empfängt Tabellenführer Dobersberg den nächsten Abstiegskandidaten. Im letzten Spiel hatte die Cpyka-Elf Schlusslicht Windigsteig letztlich dank zwei Elfmetern besiegt, nun gastiert der vom Tabellenende nur zwei Punkte entfernte Vorvorletzte Rappottenstein beim USV. Andererseits bittet zeitgleich der ESV Schwarzenau den SV Weitra zum Tanz. Die Braustädter stehen nach zwei Absagen in Folge auf Platz vier, haben bei einem Spiel mehr einen Zähler Rückstand auf die Eisenbahner. Der Aufsteiger, der mittlerweile auf Platz drei rangiert, hätte vorige Woche Nondorf gefordert und hat davor Echsenbach 3:2 geschlagen.

„Müssen punkten“

Die nächste schwierige Aufgabe hat indessen das schon erwähnte Schlusslicht aus Windigsteig vor der Brust: Am Samstagabend empfangen die Hruby-Mannen die zweitplatzierten Gasterner. SVW-Tabellennachbar Hartl Haus Echsenbach muss zweieinhalb Stunden zuvor im Brander Birkenstadion ran. Gegen Brand-Nagelberg müsse man etwas mitnehmen, betonte „Echsen“-Trainer Johannes Grubeck bereits zuletzt: „Das sind, auch wenn es hart klingt, die Spiele, in denen wir punkten müssen.“

Verspätetes Debüt für Neo-Coach

Zuvor kommt’s am Samstagnachmittag nun zum Debüt von Litschaus neuem alten Trainer Pavel Matejka – der erst gestern das erste Mannschaftstraining leitete. Mit den elftplatzierten Schrammelstädtern feiert er dann seinen Einstand im Lainsitztal, trifft dort auf den Fünften, St. Martin. Zeitgleich kreuzt Nondorf mit Raxendorf die Schwerter. Der SCU liegt derzeit auf Rang acht, Raxendorf ist Tabellennachbar auf Platz neun – allerdings bei einem Spiel mehr und nur einen Punkt Rückstand auf die Mager-Truppe.

Eröffnet wird der Spieltag indessen schon am Freitagabend in Vitis. Die Höbarth-Elf empfängt daheim Bezirksrivale Kautzen – mit denen sie derzeit punktegleich auf Rang sechs beziehungsweise sieben liegen.

Die nächste Runde:

Freitag, 19.30 Uhr: Vitis – Kautzen.

Samstag, 16.30 Uhr: St. Martin – Litschau, Nondorf – Raxendorf; 17 Uhr: Brand-Nagelberg – Hartl Haus Echsenbach; 19.30 Uhr: Windigsteig – Gastern.

Sonntag, 16.30 Uhr: Dobersberg – Rappottenstein, Schwarzenau Weitra.