Schafft Brand-Nagelberg doch noch einen Sieg?

Am Wochenende findet eine lange Saison ihr Ende. Finalcharakter hat die 26. Runde aber keinen mehr, alle wichtigen Entscheidungen sind schon gefallen: Windigsteig und Rappottenstein müssen einen Gang zurückschalten und in die 2. Klasse absteigen, Dobersberg krönte sich überlegen und mit Punkterekord zum verdienten Meister. Am Sonntagabend wird das zukünftige Gebietsliga-Team nach dem Spiel gegen Nachzügler Hartl Haus Echsenbach auf eigener Anlage offiziell geehrt werden – wohl das Highlight des letzten Spieltages.

Déjà-vu für Brand-Nagelberg?

Für ein Team geht’s aber noch um Prestige: Brand-Nagelberg. Die Elf des zukünftigen Litschau-Trainers Martin Glaser spielt eine bescheidene Rückrunde und ist sieglos schlechteste Frühlingsmannschaft. Nur dank den verkorksten Hinrunden der Windigsteiger und Rappottensteiner Konkurrenz konnte der USV die Klasse halten. Den letzten Dreier fuhren die Brand-Nagelberger Anfang November 3:0 gegen Windigsteig ein – nun geht’s am Samstagabend auswärts gegen den Absteiger. Gelingt dem Nachzügler am letzten Spieltag zum Saisonabschluss doch noch ein Erfolgserlebnis?

Offenes Rennen um Platz drei

Noch nicht entschieden ist auch der Kampf um den dritten Platz hinter Dominator Dobersberg und Vizemeister Gastern. Vitis hat Rang drei zum Saisonziel ausgerufen und es in der eigenen Hand: Beim Ex-Klub von 1. SV-Coach Thomas Höbarth, St. Martin, braucht’s einen Sieg, um jedenfalls Dritter zu werden. Gute Chancen hat aber auch noch das punktegleiche Weitra, muss auf einen Vitiser Patzer hoffen – und in Litschau punkten. Schwarzenau ist zwei Punkte dahinter ebenso noch im Rennen, wird am Samstagnachmittag in Gastern empfangen. Und auch St. Martin selbst ist mit aktuell 39 Zählern noch dabei, müsste Vitis schlagen und auf einen Weitraer Punktverlust hoffen.

Noch die rote Laterne abgeben kann indessen Schlusslicht Rappottenstein. Die „Ritter“ müssten dafür aber gegen Raxendorf punkten, Windigsteig gegen Brand-Nagelberg nichts Zählbares verbuchen. Tabellarisch verbessern können sich auch Kautzen und Nondorf – die beiden Tabellennachbarn duellieren sich ebenso am Sonntagabend. Kautzen kann maximal noch Sechster werden, die Mager-Truppe Siebte.

Die letzte Runde 2022/23:

Samstag, 19 Uhr: Gastern – Schwarzenau, Litschau – Weitra; 19.30 Uhr: Windigsteig – Brand-Nagelberg.

Sonntag, 16.30 Uhr: Dobersberg – Hartl Haus Echsenbach; 17.30 Uhr: Kautzen – Nondorf, Rappottenstein – Raxendorf, St. Martin – Vitis.