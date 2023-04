Schlusslicht steht vor „Sechs-Punkte-Spiel“

Werbung

Es werde ein „Sechs-Punkte-Spiel“, die Partie gegen Rappottenstein. Das stand für Windigsteigs Obmann Gerhard Lamatsch schon nach der 0:2-Niederlage bei Tabellenführer Dobersberg fest. Zu Hause empfängt die Hruby-Truppe nämlich am Samstagabend den Mit-Konkurrenten im Abstiegskampf. Dabei fehlt dem Letzten aber Kapitän Patrick Polly gesperrt. Entscheiden die Windigsteiger das brisante Aufeinandertreffen für sich, ziehen sie mit den „Rittern“ – die derzeit als Vorvorletzte nicht auf einem Abstiegsplatz stehen – gleich. Geht die Begegnung verloren, wächst der Rückstand aufs rettende Ufer auf ganze sechs Zähler an. Und die Chance, einem direkten Konkurrenten Punkte abzuluchsen, wäre erstmal weg: Erst Mitte Mai gastieren die Windigsteiger nämlich beim Dritten im Bunde, der um die Abstiegsplätze mitmischt – Lokalrivale Hartl Haus Echsenbach. Dazwischen warten aber mit Gastern, Kautzen und Litschau alles andere als leichte Aufgaben. Auch deshalb stellte Lamatsch klar: „Es zählt nur der Sieg“. Im Herbst hatten die Klubs die Punkte geteilt, remisierten 2:2 – das wäre wohl beiden Teams am Samstag zu wenig.

Klar den nächsten Sieg vor Augen hat am Samstag auch Kautzen: Die Pabousek-Mannen empfangen auf der Edwin-Kolar-Sportanlage Brand-Nagelberg. „Wir wollen immer gewinnen“, machte Kautzens Obmann Karl Kainz im Vorfeld fest. Seinem Team trat beim 5:3-Auswärtserfolg in Raxendorf zuletzt ersatzgeschwächt an, gegen Brand-Nagelberg könnte Ondrej Tomovic nach einer Bauchmuskelzerrung aber zurückkehren.

Torjäger ist zurück

Fix wieder mitmischen kann dieses Wochenende dafür Gasterns Torjäger und Kapitän, Jürgen Höbinger. Der Stürmer wurde wegen einer Tätlichkeit zum Frühjahrsauftakt ausgeschlossen, durfte die vergangenen beiden Partien nur von der Tribüne aus verfolgen. Ohne ihn hievten sich die Gasterner in der Zwischenzeit auf Platz zwei, empfangen am Sonntagnachmittag St. Martin. Die Lainsitztaler, die zu Beginn der Frühjahrssaison ihren eigenen Erwartungen nachliefen, schossen sich am vorangegangenen Spieltag den Frust von der Seele und deklassierten Rappottenstein 5:1. Gasterns Sektionsleiter Bernhard Immervoll meinte im Vorfeld: „Es wäre natürlich schön, wenn wir den Lauf, den wir gerade haben, fortsetzen könnten.“

Einen Lauf legte bislang auch Spitzenreiter Dobersberg hin. Der Tabellenführer vergrößerte seinen Vorsprung von zehn Zählern zur Winterpause mittlerweile bereits auf 14 Punkte – und gastiert nun am Wochenende beim aktuell viertplatzierten Vize-Herbstmeister Weitra. Für Dobersbergs Sektionsleiter Harald Pelz ist das Ziel klar: „Nur nicht verlieren. Wir haben jetzt so einen großen Vorsprung, wir sind mit einem Unentschieden zufrieden.“ Weitra hingegen reicht eigentlich nur ein Dreier, wollen die Braustädter die kleine Mini-Chance waren, doch noch in den Titelkampf eingreifen zu können.

Aufsteiger-Duell steht an

Zeitgleich zum Spitzenspiel in der Braustadt treffen in Nondorf die beiden Aufsteiger aufeinander: Die achtplatzierte Mager-Truppe, die in der Vorwoche das Match gegen Weitra aufgrund der Witterungsbedingungen nicht austragen konnte, empfängt zu Hause die drittplatzierten Schwarzenauer. Die Eisenbahner setzten sich im Bezirksderby gegen Echsenbach am Wochenende knapp 3:2 durch.

Auf die „Echsen“ auf dem vorletzten Rang wartet am Sonntagnachmittag das neuntplatzierte Raxendorf, das, wie bereits erwähnt, 3:5 gegen Kautzen unterlag – und noch keinen Sieg in der Rückrunde einfahren konnte, nur einen Punkt in den ersten drei Partien holte.

Trainereffekt für Litschau?

Erstmals im Frühling geschlagen gegeben mussten sich in der Vorwoche die Vitiser, verloren in Gastern 1:3. Am Sonntag wird die Höbarth-Elf, die zuletzt einige Ausfälle zu verzeichnen hatte, in Litschau empfangen. Ob Christian Masch-Winkelbauer, der zuletzt mit Rückenproblemen nicht kicken konnte, dann wieder dabei sein wird, bleibt abzuwarten. Marco Baldreich dürfte wohl zurückkehren. Die Schrammelstädter absolvierten am Wochenende ihre planmäßige Partie, das Derby gegen Brand-Nagelberg, nicht – trugen aber am Ostermontag das bereits zuvor abgesagte Spiel gegen Raxendorf nach. Sie siegten knapp 2:1. Gegen Vitis wird erstmals Pavel Matejka wieder auf der Litschauer Bank sitzen – zum ersten Mal seit 20 Jahren. Können die Litschauer vom Trainereffekt profitieren?

Die nächste Runde:

Samstag, 16.30 Uhr: Kautzen – Brand-Nagelberg, Weitra – Dobersberg, Nondorf – Schwarzenau; 19.30 Uhr: Windigsteig – Rappottenstein.

Sonntag, 16.30 Uhr: Hartl Haus Echsenbach – Raxendorf, Gastern – St. Martin, Litschau – Vitis.