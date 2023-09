Schlusslicht vor Derby-Mammutaufgabe

Derbys haben eigene Gesetze – so lautet eine alte und vielzitierte Fußballweisheit. Dass Brand-Nagelberg am Samstagnachmittag aber eine Überraschung gegen Litschau gelingt, ist statistisch trotzdem unrealistisch. In den vergangenen 15 Jahren trafen die Lokalrivalen sechsmal aufeinander (fünfmal auf Pflichtspielebene, einmal in einem Test) – nie gingen die Brander als Sieger vom Platz. Das Schlusslicht, das schon in den ersten vier Partien ganze 14 Gegentore einstecken musste und zuletzt 0:3 gegen Bezirkskonkurrent Weitra verlor, steht dabei aber gehörig unter Druck: Seit November vergangenen Jahres hat der USV nämlich kein Pflichtspiel mehr für sich entscheiden können. Doch auch für Litschau lief’s in den vorangegangenen Wochen nicht nach Wunsch, zwei Niederlagen in Folge mussten die Schrammelstädter unter Ex-Brand-Nagelberg-Coach Martin Glaser gegen Nondorf (1:2) und St. Martin (0:3) einstecken. Auf dem Papier geht der USC dennoch als Favorit ins prestigeträchtige Derby.

Gipfeltreffen am Freitagabend

Brisant wird auch das Spitzenspiel am Freitagabend: Tabellenführer Waldhausen, der am vergangenen Wochenende in einer turbulenten Begegnung Vizemeister Gastern 6:2 deklassierte, gastiert beim aktuell Zweitplatzierten Raxendorf. Beide Klubs sind bislang noch ungeschlagen und punktegleich, die Zelinsky-Elf weist aber eine leicht bessere Tordifferenz auf (+11, Raxendorf: +7).

Waldhausen vs. Gastern Schiedsrichter erlitt Kreuzbandriss, wurde durch Funktionär ersetzt

Neben den beiden Teams an der Spitze ist nur Schwarzenau ebenfalls noch nicht besiegt worden. Die „Eisenbahner“ rangieren mit sechs Zählern „nur“ auf Platz acht, haben am Wochenende aber gute Chancen auf eine Erhöhung des eigenen Punktestandes. Am frühen Sonntagnachmittag wird die Erlebach-Truppe in Weitra empfangen. Die Braustädter siegten zwar am vergangenen Wochenende erstmals, bezwangen allerdings „nur“ Schlusslicht Brand-Nagelberg und müssen außerdem nach wie vor wichtige Leistungsträger verletzungsbedingt vorgeben.

Gastern plagen Personalsorgen

Einige Ausfälle zu verzeichnen hat auch Vizemeister Gastern. Bei der 2:6-Abfuhr in Waldhausen verletzten sich gleich drei Kicker: Michael Polt knöchelte um, bei Daniel Bindreiter meldete sich eine alte Verletzung. Schon nach 20 Minuten mussten beide raus, ein Einsatz am Wochenende ist fraglich. Unrealistisch ist ein solcher auch bei Stammtorwart Marcel Fasching, der in Minute 78 mit einer Muskelverletzung ausgewechselt werden musste. Ihn wird wohl die ehemalige Gasterner Nummer eins, Ersatzmann Dominik Stark, vertreten. Zu allem Überfluss fehlt noch dazu Borislav Simic. Der Abwehrchef wurde nach einer angeblichen Beleidigung von Schiedsrichter Volkan Tembel für gleich drei Partien gesperrt. „Wir werden schauen, dass wir eine konkurrenzfähige Mannschaft aufstellen können“, sagte USV-Sektionsleiter Bernhard Immervoll bereits nach der Klatsche in Waldhausen mit Blick auf das Duell mit einem anderen Aufsteiger am Wochenende. Vor heimischer Kulisse empfängt Gastern am Sonntagnachmittag Albrechtsberg. Die Albrechtsberger fuhren zuletzt zweimal in Folge einen vollen Erfolg ein (1:0 in Vitis, 3:1 gegen Echsenbach), reisen mit breiter Brust nach Gastern.

Seit dem ersten Spieltag nicht mehr gewonnen

Aufsteiger Nummer drei, Lokomotive Langschlag, ist schon am Freitagabend im Einsatz. Auswärts muss der UFC in Kautzen ran, das zuletzt seine Serie in Schwarzenau ausbauen konnte und dort weiterhin unbesiegt ist. Das 1:1-Remis sicherte Neuzugang Adam Smid auf den letzten Drücker in der tiefen Nachspielzeit. Die „Lok“ wartet hingegen seit der ersten Runde und dem 3:1 über Brand-Nagelberg auf einen weiteren Punktgewinn.

Ebenfalls seit dem ersten Spieltag und dem 2:1-Derbyerfolg über Hartl Haus Echsenbach keinen Sieg mehr eingefahren hat Vitis. Zuletzt gelang es der Höbarth-Elf zwar, aus Nondorf beim 2:2 einen Punkt zu entführen, hinkt dennoch den eigenen und allgemeinen Erwartungen hinterher. Nun geht’s am Freitagabend zu Hause gegen St. Martin. Vitis-Sektionsleiter Gerald Dick meinte im Vorfeld: „Das wird sicher kein einfaches Spiel. Aber wenn wir uns weiterhin steigern, ist alles drin – wir wollen zu Hause natürlich punkten.“ Den Vitisern wird nach wie vor Tobias Wallner fehlen, der nach einer Tätlichkeit beim 0:1 gegen Albrechtsberg in der dritten Runde seine Zwei-Spiele-Sperre absitzt und noch ein Match lang zuschauen muss.

Die nächste Runde:

Freitag, 19.30 Uhr: Kautzen – Lokomotive Langschlag, Raxendorf – Waldhausen, Vitis – St. Martin.

Samstag, 16.30 Uhr: Litschau – Brand-Nagelberg.

Sonntag, 13 Uhr: Weitra – Schwarzenau; 16.30 Uhr: Gastern – Albrechtsberg, Hartl Haus Echsenbach – Nondorf.