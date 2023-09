Unbesiegt seit sieben Jahren: Hält Kautzens Serie gegen Schwarzenau?

5:3 besiegte der USV Kautzen am vorangegangenen Wochenende den USV Brand-Nagelberg, hätte aufgrund der vielen Chancen auch höher gewinnen können. Am Samstag geht's nun nach Schwarzenau. „Wir wollen auch dort gewinnen. Schwarzenau ist aber noch einmal ein anderer Gegner – auf dem Platz fühlen wir uns aber wohl“, meinte Kautzens Obmann Karl Kainz. Tatsächlich hat sein Team seit August 2016 nicht mehr gegen und auch nicht mehr in Schwarzenau verloren. Aus allen sieben Pflichtspiel-Duellen seither nahm der USV etwas mit. Die Vorzeichen stehen also auch für das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams in der laufenden Spielzeit gut. Die „Eisenbahner“ rangen zuletzt dem noch unbesiegten Raxendorf beim 2:2 einen Zähler ab.

Tabellenführer empfängt Vizemeister

Die Raxendorfer stehen derzeit auf Rang zwei, sind punktegleich mit Tabellenführer Waldhausen und dem Drittplatzierten, Vizemeister Gastern. Im Topduell des kommenden Spieltages empfängt die Zelinsky-Elf am Freitagabend die Sikorski-Truppe. Zuletzt setzte sich Waldhausen im Aufsteiger-Duell gegen Langschlag klar mit 4:0 durch. Offener könnte die Ausgangslage nicht sein, auf dem Papier stehen die Gasterner aber als leichter Favorit. Immerhin startete der USV so gut, wie schon seit fünf Jahren nicht mehr (die NÖN berichtete). Gasterns Sektionsleiter Bernhard Immervoll betonte im Vorfeld der Partie: „Die Aufsteiger sind allesamt nicht gerade schlecht, wie man an den ersten Spielen gesehen hat – vor allem Waldhausen und Albrechtsberg sind sehr gut gestartet. Sie (Waldhausen, Anm.) sind schwer einzuschätzen.“

USV Gastern & 1. SV Vitis Gastern mit bestem Start seit fünf Jahren, Vitis mit schlechtestem

Apropos Albrechtsberg: Vitis bescherte der USV zuletzt den schlechtesten Start seit fünf Jahren, bezwang die Höbarth-Elf 0:1. Nun geht’s daheim gegen den Vorletzten, das noch sieglose Hartl Haus Echsenbach. Gute Chancen auf Zählbares hat der Aufsteiger also auch am Wochenende wieder. Neben den „Echsen“ hat nur Brand-Nagelberg ebenfalls noch ein leeres Punktekonto und derzeit aufgrund der schlechteren Tordifferenz auch die rote Laterne bei sich. Der seit November des Vorjahres sieglose Klub empfängt am Samstagnachmittag im Bezirksduell das ebenfalls nicht prickelnd gestartete Weitra, das noch dazu massiv vom Verletzungspech verfolgt ist. Gelingt’s der Dangl-Elf, endlich wieder voll anzuschreiben?

Mit St. Martin gegen Litschau steht am frühen Sonntagnachmittag außerdem noch ein weiteres Gmünder Bezirksduell auf dem Plan. Beide Mannschaften konnten nach Siegen in der zweiten Runde am vorangegangenen Wochenende nicht voll anschreiben, Litschau unterlag Nondorf 1:2. Die St. Martiner kamen im Lainsitztal-Derby gegen Weitra nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus.

Wir müssen einfach unsere Hausaufgaben machen. Jeder muss für jeden kämpfen und laufen. Gerald Dick, Sektionsleiter 1. SV Vitis

Zurück zu den zuvor bereits erwähnten Vitisern: Nach zwei Niederlagen in Folge (2:4 in Gastern, 0:1 in Albrechtsberg, Anm.) geht’s für die Höbarth-Elf am Sonntagnachmittag nach Nondorf. Gegen den SCU waren die Vitiser in der vergangenen Saison beide Male erfolgreich, triumphierten zu Hause im Mai 4:1 und gewannen Ende September des Vorjahres bei der Mager-Truppe 6:3. Für Vitis-Sektionsleiter Gerald Dick ist der Grundstein eines möglichen Erfolgserlebnisses klar: „Wir müssen einfach unsere Hausaufgaben machen. Jeder muss für jeden kämpfen und laufen.“

Zeitgleich zum brisanten Aufeinandertreffen in Nondorf kreuzen außerdem Lokomotive Langschlag und Raxendorf die Schwerter. Seit Runde eins und dem 2:1-Auftaktsieg über Brand-Nagelberg wartet der Aufsteiger mittlerweile auf weitere Punkte – gegen den noch unbesiegten Tabellenzweiten ist die „Lok“ aber klarer Außenseiter.

Die nächste Runde:

Freitag, 20 Uhr: Waldhausen – Gastern.

Samstag, 16.30 Uhr: Schwarzenau – Kautzen, Brand-Nagelberg – Weitra.

Sonntag, 13 Uhr: St. Martin – Litschau; 16 Uhr: Albrechtsberg – Hartl Haus Echsenbach; 16.30 Uhr: Nondorf – Vitis, Lokomotive Langschlag – Raxendorf.