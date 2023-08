Vier Bezirksduelle in Runde zwei

Es war wohl die große Überraschung des ersten Spieltages, der eindrucksvolle 5:1-Kantererfolg Albrechtsbergs gegen Weitra. Fairerweise dazugesagt sei, dass die Braustädter, vom Verletzungspech verfolgt, nur eine Rumpftruppe aufs Feld schicken konnten – eine so hohe Klatsche gegen den Liga-Neuling war aber dennoch nicht unbedingt erwartbar. Damit geht der Aufsteiger nach der ersten Runde – demnach wenig aussagekräftig, aber trotzdem – als Tabellenführer in den zweiten Spieltag. Und trifft auf den nächsten Gmünder Verein, den USC Litschau. Die Schrammelstädter remisierten zum Saisonauftakt 1:1 zu Hause gegen Vizemeister Gastern, lieferten eine solide Leistung ab. So leicht, wie gegen Weitra, sollte es für Albrechtsberg diesmal also nicht werden. Keinesfalls leicht wird’s aber auch für die Litschauer, denn im ersten Heimspiel nach dem Aufstieg wird die Euphorie beim USV groß sein.

Setzt Gastern die Heimserie gegen den „Lieblingsgegner“ fort?

Insgesamt gleich vier Bezirksduelle garnieren außerdem das Fußballwochenende: Gastern macht gegen Vitis am Samstagabend den Anfang. Seit mehr als acht Jahren ist der USV mittlerweile daheim gegen den „Lieblingsgegner“ ungeschlagen (die NÖN berichtete), hat aber derzeit noch mit dem Abgang von Spielmacher Lukas Adam und dem Ausfall von Simon Premm zu kämpfen. Den Vitisern wiederum werden Tobias Süss und Julian Eigner weiterhin fehlen, Florian Kargl könnte aber nach einem Kurzeinsatz beim 2:1-Derbysieg über Echsenbach zum Auftakt wieder in der Startelf stehen. Der Ausgang der Partie ist jedenfalls offen, klaren Favoriten gibt’s auch auf dem Papier keinen. „Es wird wie immer sehr schwer“, meinte auch Vitis-Sektionsleiter Gerald Dick, sein Gasterner Amtskollege Bernhard Immervoll schlug in dieselbe Kerbe: „Es wird schwer, Vitis ist halt Vitis“.

Über acht Jahre daheim ungeschlagen Setzt Gastern Heimserie gegen Vitis fort?

Weitra nach Klatsche in Nondorf gefordert

Bezirksduelle Nummer zwei, drei und vier steigen allesamt am Sonntagabend: Einerseits fordert Nondorf Bezirskonkurrent Weitra. Beide Teams starteten mit einer Klatsche in die neue Saison. Die Braustädter wurden, wie bereits erwähnt, von Aufsteiger Albrechtsberg abgeschossen, die Nondorfer in Kautzen 1:4. Leicht bessere Karten hat in Anbetracht der schwerwiegenden Ausfälle bei der Doppler-Truppe (die NÖN berichtete) aber wohl die Mager-Elf, bei der etwa Sechser Julian Weißensteiner, der zum Auftakt noch privat verhindert war, wieder mit von der Partie sein wird.

1. Klasse Waldviertel Ausfälle in Weitra: Abstiegskampf als Realität?

Andererseits treffen am Sonntagabend auch Schwarzenau und Lokomotive Langschlag aufeinander. Die „Eisenbahner“ starteten mit einem 1:1-Remis gegen Aufsteiger Waldhausen ins neue Fußballjahr, die „Lok“ siegte knapp 2:1 gegen Brand-Nagelberg. Auf dem Papier hat die Erlebeach-Elf die Favoritenrolle inne – traditionell ist Langschlag als Aufsteiger aber auch eine Überraschung zuzutrauen.

Debüt für Zelinsky

Den Abschluss des Bezirksderby-Dreierpacks am Sonntagabend macht das Duell zwischen Waldhausen und Hartl Haus Echsenbach – zwei praktisch „neue“ Liga-Teams: Der SVW, weil er aufstieg, die „Echsen“, weil sie einen großen Umbruch vollzogen. Auch in Vitis führte Hartl Haus zum Auftakt sogar, verlor am Ende knapp. Waldhausen holte in Schwarzenau einen Punkt. Für Coach Patrik Zelinsky wird’s außerdem, nachdem er seine Rotsperre aus dem Meistercup abgesessen hat, das Heimdebüt in der 1. Klasse für die Waldhausener werden, Ausgang ungewiss.

„Haben dort noch nicht oft etwas geholt“

Zwei höchst interessante Partien gibt’s zusätzlich zu Gastern – Vitis auch noch am Samstag: Zeitgleich empfängt St. Martin, das zum Auftakt in Raxendorf 1:2 verlor, den USV Kautzen, der immerhin gegen Nondorf 4:1 siegte, und bei dem der neue Defensivmann Adam Smid einen guten Einstand feierte (die NÖN berichtete) – wichtig für die Kautzener, die immerhin den verletzten Abwehrchef Dominik Kainz vorgeben müssen.

USV Kautzen Legionär überzeugte beim Pflicht-Debüt

Mit Kapitän Andreas Wandl fehlt aber auch den Lainsitztalern ein wichtiger Schlüsselspieler. Kautzens Obmann Karl Kainz warnte aber vor dem SC, verwies auf die Statistik: „In St. Martin haben wir noch nicht oft etwas geholt.“ Zur gleichen Zeit begeht außerdem der USV Brand-Nagelberg das erste Heimspiel der neuen Spielzeit. Der Gegner: Raxendorf. Nach der knappen 1:2-Niederlage gegen Langschlag die nächste Standortbestimmung: Fahren die Brand-Nagelberger endlich den ersten Pflichtspielsieg seit 5. November 2022 ein? Oder setzt es für das schlechteste Rückrundenteam der Vorsaison die nächste Enttäuschung?

Die nächste Runde:

Samstag, 17 Uhr: Gastern – Vitis, St. Martin – Kautzen, Brand-Nagelberg – Raxendorf; 19 Uhr: Albrechtsberg – Litschau.

Sonntag, 17 Uhr: Nondorf – Weitra, Schwarzenau – Lokomotive Langschlag, Waldhausen – Hartl Haus Echsenbach.