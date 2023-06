Vier Bezirksduelle stehen am Programm

Wer steigt auf? Wer steigt ab? Beide Fragen sind seit zwei Wochen beziehungsweise einer Woche beantwortet, selbst der Vizemeister steht mit Gastern bereits fest. Um viel geht’s also am vorletzten Spieltag der 1. Klasse Waldviertel nicht mehr.

„Wer will nicht den Meister schlagen?“

Eröffnet wird die Runde am Freitagabend mit zwei bezirksinternen Duellen: Schwarzenau empfängt vor heimischer Kulisse Absteiger Rappottenstein, Vitis fordert Dobersberg. Besonders die Höbarth-Elf hat dabei noch ein klares Ziel vor Augen: Platz drei und einen möglichen Triumph gegen den Meister. „Wer will nicht den Meister schlagen?“, stellte 1. SV-Sektionsleiter Gerald Dick die berechtigte rhetorische Frage. Und auch Dobersbergs Sektionsleiter Harald Pelz meinte: „Es wird dort ganz schwierig, Vitis spielt eine gute Frühjahrssaison. Wir müssen ans Limit gehen.“ Im Nacken sitzt der Vitiser Truppe das punktegleiche Weitra, auch Schwarzenau hat noch Chancen auf Rang drei. Für die Braustädter geht’s zu Hause gegen Vizemeister Gastern.

Worst of the Rest?

Gematcht wird sich nicht nur um Platz drei, sondern derzeit auch noch um den schlechtesten Platz abgesehen von den fix vergebenen Abstiegsrängen. Derzeit stehen das schlechteste Frühjahrsteam aus Brand-Nagelberg und Hartl Haus Echsenbach punktegleich auf Platz elf beziehungsweise zwölf. Für die Truppe des zukünftigen Litschau- und scheidenden USV-Trainer Martin Glaser geht’s am Samstag im Birkenstadion im Bezirksduell gegen St. Martin. Hartl Haus Echsenbach wiederum empfängt am Sonntagabend Kautzen. Große Erleichterung dürfte bei der Grubeck-Elf aber unabhängig der letztlichen Endplatzierung herrschen – immerhin sind die „Echsen“, die zuletzt das Nachtragsspiel der 17. Runde an Fronleichnam gegen Raxendorf 1:0 für sich entschieden, seit einer Woche offiziell gerettet. Letzteres kann das schon abgestiegene Windigsteig nicht von sich behaupten, will sich aber, wie Obmann Gerhard Lamatsch nach dem Abstieg betonte, „noch halbwegs schön verabschieden“. Einen Schritt dorthin können die Windigsteiger schon am Samstagabend machen, haben aber keine leichte Auswärtsaufgabe vor der Brust, gastieren in Raxendorf.

Alle guten Dinge sind vier

Wie eingangs erwähnt steigen vier Bezirksduelle am Wochenende. Neben den schon erwähnten zwischen Schwarzenau und Rappottenstein, Vitis und Dobersberg sowie Brand-Nagelberg und St. Martin kreuzen außerdem Litschau und Nondorf die Schwerter. Beide Gmünder Bezirksteams sind derzeit in der unteren Tabellenhälfte zugange – für Litschau wird’s dort auch kein Herauskommen mehr geben, maximal Rang acht können die Schrammelstädter noch erreichen. Allerdings nur bei einem Sieg über Nondorf…