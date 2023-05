Zwei Siege in Folge feierte der im Herbst so gebeutelte SV Windigsteig zuletzt, hievte sich erstmals seit acht Monaten aus eigener Kraft aus der Abstiegszone – ein 4:1 gab’s im Abstiegsgipfel gegen Rappottenstein, ein überraschendes 5:2 gegen Kautzen. Erstere Partie hatte Windigsteig-Obmann Gerhard Lamatsch damals als „Sechs-Punkte-Spiel“ betitelt, im Vorfeld des anstehenden Spieltages griff er wieder zu dieser Formulierung: Am Sonntag geht’s für sein Team nämlich zu Lokalrivale Hartl Haus Echsenbach. Und da sich mittlerweile klar herauskristallisiert hat, dass sich Windigsteig gemeinsam mit den „Rittern“ und den „Echsen“ um die beiden Abstiegsränge matchen wird, könnte es am Sonntag schon eine kleine Vorentscheidung im Abstiegskampf geben, wie auch Lamatsch betonte. Bitter dabei: Mit Abwehrchef und Kapitän Patrick Polly sowie Tormann Lukas Hejnicek fehlen den Windigsteigern in dieser wichtigen Partie voraussichtlich gleich zwei wichtige Stammkräfte. Ersteren vertrat gegen Kautzen Nino Wimmer, für zweiteren sprang zur Halbzeit Trainer David Hruby zwischen die Pfosten – und zeigte wie einst mit Glanzparaden auf, verwandelte sogar einen Elfmeter. Aber auch Hartl Haus wird nicht vollzählig in die Partie gehen. Beim turbulenten 2:2-Remis in St. Martin flogen gleich zwei Kicker der Grubeck-Elf vom Platz: Dominik Kocuorek mit Gelb-Rot und Thomas Scheibelberger mit glatt Rot in der Nachspielzeit. Aber auch die Lainsitztaler Hausherren handelten sich gleich zwei Platzverweise ein, Marius Wandl und Benjamin Schaden wurden mit Gelb-Rot in den Schlussminuten vom Feld verbannt. Folglich können beide dieses Wochenende nicht eingreifen, wenn die Bachhofner-Wurm-Elf daheim Aufsteiger Nondorf fordert.

Weite Reise für den Tabellenführer

Die weiteste Auswärtsfahrt der Saison hat am Freitagabend Spitzenreiter Dobersberg vor der Brust: Für die Cypka-Elf, die zuletzt im Gipfeltreffen gegen Derbygegner Gastern 1:1 spielte, geht’s nach Raxendorf. „Die weite Auswärtsfahrt, noch dazu am Freitagabend, ist nicht optimal für uns. Auch die Platzverhältnisse sind schwierig, wir sind gewarnt“, meinte USV-Sektionsleiter Harald Pelz im Vorfeld.

Zweimal gegen den „Ex“

Lokalrivale Gastern, der den Vizemeistertitel anvisiert, muss erst am Samstag ran: Gegner ist Litschau, der Ex-Klub Witold Sikorskis. Für den Gastern-Coach und sein Team rechnet sich Sektionsleiter Bernhard Immervoll viel aus: „Im Normalfall sollten wir dort gewinnen.“ Die Schrammelstädter hatten zuletzt knapp 2:3 gegen Abstiegskandidat Rappottenstein das Nachsehen. Gegen den Ex-Trainer muss am Wochenende aber nicht nur Litschau spielen, sondern auch Vitis. Die Höbarth-Elf wird in Weitra empfangen, wo Ex-Vitis-Coach Klaus Doppler an der Seitenlinie steht. Während die Braustädter zuletzt 0:0 gegen Brand-Nagelberg remisierten, triumphierte Vitis deutlich 4:1 über Nondorf. Ein souveräner Auftritt war’s gegen den Aufsteiger aber trotz des hohen Sieges nicht, für Sektionsleiter Gerald Dick ist deshalb klar: „Wir brauchen eine Leistungssteigerung, wenn wir gegen unseren Ex-Trainer etwas holen wollen.“

Englische Woche für sechs Vereine

In den anstehenden sieben Tagen haben aber gleich sechs Klubs sogar zwei Spiele zu bestreiten. Anders als ihre Ligakonkurrenten haben sie nämlich ihre Partien des abgesagten 17. Spieltages nicht am Staatsfeiertag nachgetragen. Das erste Nachtragsspiel steigt am Mittwoch zwischen Kautzen und Brand-Nagelberg. Die Kautzener, die zuletzt 2:5 in Windigsteig unterlagen, empfangen außerdem am Freitagabend Schlusslicht Rappottenstein. Brand-Nagelberg gastiert am Samstag in Schwarzenau. Die Eisenbahner kamen in Raxendorf in der vorangegangenen Runde nicht über ein 0:0 hinaus. Die beiden weiteren Nachtragsspiele steigen dann am Donnerstagnachmittag: Litschau trifft auf Vitis, Hartl Haus Echsenbach auf Raxendorf.

Die nächste Runde:

Freitag, 19.30 Uhr: Raxendorf – Dobersberg; 20 Uhr: Kautzen – Rappottenstein.

Samstag, 16.30 Uhr: Litschau – Gastern, Weitra – Vitis, Schwarzenau – Brand-Nagelberg.

Sonntag, 11 Uhr: Nondorf – St. Martin; 16.30 Uhr: Hartl Haus Echsenbach – Windigsteig.

Nachtragsspiele:

Mittwoch, 17.5., 20 Uhr: Kautzen – Brand-Nagelberg.

Donnerstag, 18.5. (Christi Himmelfahrt), 16.30 Uhr: Hartl Haus Echsenbach – Raxendorf, Litschau – Vitis.