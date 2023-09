Wahrt Schwarzenau die weiße Weste im Derby?

Für Vitis und Schwarzenau hätte die Saison bislang nicht unterschiedlicher verlaufen können: Während die Vitiser seit dem ersten Spieltag nicht mehr gewinnen konnten und seither etwas auf der Stelle treten – derzeit mit fünf Punkten aus sechs Partien Rang elf belegen – sind die Schwarzenauer mittlerweile das einzige noch ungeschlagene Team der Liga, rangieren mit zwölf Zählern auf Platz vier. Noch dazu verletzte sich bei den Vitisern in Runde fünf beim 1:1 gegen St. Martin Stürmer Jakub Sipek. Nun bittet die Höbarth-Elf am Freitagabend Lokalrivale Schwarzenau zum Derby. Die Statistik? Spricht für die Vitiser. Immerhin gewannen die „Eisenbahner“ in den vergangenen 15 Jahren weder ein Testspiel, noch einen Pflichtauftritt beim 1. SV. Schwarzenau-Trainer Stefan Erlebach kann dennoch bislang zufrieden sein: „Vor der Saison haben wir gesagt, wir wollen mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Jetzt sind wir die einzige Mannschaft, die noch ungeschlagen ist und das macht uns natürlich stolz. Natürlich wollen wir so lange es geht da vorne dabeibleiben.“ Ein Grund für den Erfolgslauf: „Wir haben irrsinnig Spaß am Training und alle sind mit vollem Einsatz dabei. Das macht uns im Moment so stark.“ Die Chancen stehen also nicht schlecht, dass seine Truppe auch bei einem derzeit schwächelnden Vitis seine weiße Weste wahrt.

Kann Litschau gegen’s Schlusslicht die Trendwende einleiten?

Brisant wird’s auch am Sonntagnachmittag in Litschau: Die vom Verletzungspech gebeutelten Litschauer hinken nach wie vor jeglichen Erwartungen hinterher, kassierten zuletzt gar eine 2:6-Abfuhr gegen Schwarzenau. Mit vier Punkten sind sie damit auch nur einen Zähler von Schlusslicht Lansgchlag entfernt, das am Wochenende in der Schrammelstadt gastiert. Die Lokomtive, die seit dem ersten Spieltag und dem 2:1 über Brand-Nagelberg nicht mehr gewinnen konnte, könnte die Glaser-Truppe mit einem Sieg hinter sich lassen. Das Aufeinandertreffen mit dem Tabellenletzten ist für Litschau eine große Chance, eine mögliche Trendwende einzuleiten – selbiges gilt aber auch für die Langschlager.

Enge Spitze

Spannend bleibt’s auch weiterhin im Spitzenfeld: Punktegleich mit Albrechtsberg und Raxendorf führt Kautzen aktuell die Tabelle an. Die Simon-Elf empfängt nun am Samstag zu Hause das nur zwei Punkte entfernte Waldhausen, Trainer Adolf Simon gab sich zuletzt zuversichtlich. Der aktuelle Zweite aus Albrechtsberg muss schon am Freitagabend mit Nondorf die Schwerter kreuzen, Raxendorf gastiert am Samstag in Weitra. Die Braustädter feierten zuletzt gegen Langschlag den zweiten Saisonsieg, halten derzeit bei sieben Zählern auf Platz neun – haben aber dennoch nach wie vor Personalsorgen.

USV Kautzen ist Tabellenführer Simon: „Wir haben eine Top-Qualität im Kader“

Selbiges gilt nicht nur für Litschau und Weitra, sondern auch für Vizemeister Gastern. Die Sikorski-Truppe gewann am vergangenen Wochenende zwar 4:2 gegen Nondorf, verloren dabei aber Fabian Höller verletzungsbedingt und Patrik Stark mit einer roten Karte. Nun geht’s für die Gasterner gegen St. Martin.

Alle guten Dinge sind drei?

Im Aufwind war zuletzt Brand-Nagelberg: Nach dem 4:2-Derbysieg über Litschau, der gleichzeitig der erste volle Pflichtspielerfolg in zehn Monaten war, bog die Dangl-Truppe am vergangenen Spieltag außerdem Vitis knapp 2:1, gastiert am Wochenende in Echsenbach. Hartl Haus musste zuletzt eine klare 0:4-Klatsche in St. Martin hinnehmen, ist derzeit Vorletzter. Brand-Nagelberg könnte also den dritten Sieg in Folge einfahren und den Erfolgslauf fortsetzen.

Die nächste Runde:

Freitag, 19.30 Uhr: Vitis – Schwarzenau (Güclü); 20 Uhr: Albrechtsberg – Nondorf (Yalcin).

Samstag, 16 Uhr: Gastern – St. Martin (Rein), Hartl Haus Echsenbach – Brand-Nagelberg (Tarhan), Kautzen – Waldhausen (Waiz), Weitra – Raxendorf (Mayer).

Sonntag, 16 Uhr: Litschau – Lokomotive Langschlag (Tug).