Weitra im Lainsitztal-Derby unter Druck

Zwei Spiele, null Punkte, acht Gegentore - so lautet die Bilanz des SV Weitra nach den ersten beiden Partien zum Saisonstart. Zwingend erwartbar war ein solcher Fehlstart gegen Aufsteiger Albrechtsberg und Nondorf nicht, in Anbetracht der Verletzten-Lage aber wohl logische Folge. Nach zwei Runden sind die Weitraer damit bereits unter Druck - die Doppler-Truppe muss verhindern, in eine Negativspirale abzurutschen. Das Duell in Runde drei könnte dabei brisanter nicht sein: Die Braustädter empfangen am Sonntagabend im Braustadt-Stadion Erzrivale St. Martin zum Lainsitztal-Derby, gehen dabei als klarer Außenseiter in die Begegnung. St. Martin startete bisher besser, fuhr nach einer knappen 1:2-Niederlage in Raxendorf zum Start vergangenes Wochenende den ersten Saisonsieg ein, triumphierte klar 3:1 daheim gegen Kautzen.

Brand-Nagelberg hat schwere Aufgabe vor der Brust

Apropos Kautzen: Auch dessen kommender Gegner, der USV Brand-Nagelberg, steht unter Druck. Seit November des Vorjahres konnte das schlechteste Frühjahrsteam der Vorsaison nicht mehr voll anschreiben, verlor auch die beiden ersten Runden der laufenden Spielzeit. In Kautzen wird's für die Dangl-Elf aber erneut keinesfalls leicht, die Kautzener brennen zu Hause auf den nächsten Heimsieg.

Bleibt Raxendorf Tabellenführer?

Unaussagekräftig ist die Tabelle logischerweise nach gerade einmal zwei Runden, Raxendorf dennoch schon mit zwei Punkten Vorsprung Erster. Die Melker sind die einzigen, welche beide Spiele zum Saisonauftakt für sich entscheiden konnten und nun beim Punktemaximum halten. Am ersten Spieltag besiegten sie St. Martin, wie erwähnt, 2:1 und schossen vergangene Runde Brand-Nagelbegr 4:0 vom Feld. Nun empfangen die Raxendorfer am Samstagabend Schwarzenau - das wiederum zuletzt im Bezirksduell gegen Aufsteiger Langschlag den ersten Saisonsieg einfuhr.

Die Lokomotive trifft indessen am Sonntagabend auf Bezirkskonkurrent Waldhausen. Der Zelinksy-Truppe gelang am vorangegangenen Wochenende ebenso der erste Dreier, setzte sich 2:0 gegen Hartl Haus Echsenbach durch. Die Grubeck-Truppe empfängt nun am Sonntagvormittag Vizemeister Gastern, der mit einer starken Leistung zuletzt Vitis 4:2 besiegte.

1. SV Vitis „Das war die schlechteste Leistung seit Jahren“

Leicht wird's für die „Echsen“ jedenfalls nicht, beendeten sie doch die kuriose Partie gegen die Waldhausener nur zu acht (die NÖN berichtete). Die Sperren von Mohamed Ali Ben Hadj Amor, Julian Homolka und Thomas Scheibelberger muss der USC nun kompensieren - ausgerechnet gegen ein starkes Gastern könnte das zu einer Mammutaufgabe mutieren.

1. Klasse Waldviertel Kartenspiele bringen Echsenbacher in die Bredouille

Vitis-Sektionsleiter Gerald Dick pochte seinerseits nach der schwachen Darbietung in Gastern auf eine Wiedergutmachung gegen Aufsteiger Albrechtsberg. Den empfangen die Vitiser vor heimischer Kulisse am Freitagabend. Der Aufsteiger startete stark in die neue Spielzeit, schoss am ersten Spieltag eine Weitraer Rumpftruppe 5:1 ab, verspielte aber in Runde zwei eine 2:0-Führung in Litschau.

Die Schrammelstädter eröffnen schon am Freitagabend die dritte Runde gegen Bezirkskonkurrent Nondorf, der wiederum zuletzt Weitra 3:1 bezwang, dafür aber am ersten Spieltag in Kautzen 4:1 abgefertigt wurde.

Die nächste Runde:

Freitag, 18 Uhr: Litschau - Nondorf; 19.30 Uhr: Vitis - Albrechtsberg; 20 Uhr: Kautzen - Brand-Nagelberg.

Samstag, 17 Uhr: Raxendorf - Schwarzenau.

Sonntag, 11 Uhr: Hartl Haus Echsenbach - Gastern; 17 Uhr: Weitra - St. Martin, Lokomtive Langschlag - Waldhausen.