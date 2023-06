Windigsteig vor Derby-Pflichtsieg

Pflichtsieg – ein Wort, das im Fußball traditionell ungern in den Mund genommen wird. Für Windigsteig steht aber genau ein solcher Pflichtsieg an. Gewinnt das Schlusslicht am Freitagabend daheim gegen Schwarzenau nämlich nicht, bucht die Hruby-Truppe nach vier 1.Klasse-Saisonen das erste Ticket für die 2. Klasse. Rechnerisch dürfen die Windigsteiger also aktuell noch hoffen, aus eigener Kraft können sie den Klassenerhalt aber nicht mehr schaffen. Um die Chance auf den Liga-Verbleib aber weiterhin zu wahren, darf Hartl Haus Echsenbach am Samstagnachmittag in Litschau nicht gewinnen. Entführen die „Echsen“ aus der Schrammelstadt einen Dreier, würde Windigsteig gegen den Sechsten aus Schwarzenau auch ein Sieg nichts nützen.

Zwischen dem SVW und Hartl Haus steht derzeit auch Rappottenstein am zweiten Abstiegsrang. Auch für die „Ritter“ ist die Lage prekär: Zwar konnte der USC beim 2:2 gegen Nondorf vergangenen Spieltag punkten, der Rückstand ans rettende Ufer beträgt aber bei einem Spiel mehr bereits fünf Zähler. Ein Sieg ist für die Huber-Truppe gegen Weitra noch nicht Pflicht, auch bei einer Niederlage würde die theoretische Chance auf den Klassenerhalt weiterhin bestehen.

Personelle Einbußen im Derby

Neben Windigsteig – Schwarzenau steigt am Wochenende indessen noch ein weiteres Derby: Meister Dobersberg empfängt vor heimischer Kulisse Lokalrivale Kautzen. Der Wunsch des Kautzener Obmanns Karl Kainz, der sich nach dem 6:2 gegen Litschau am vorangegangenen Spieltag wünschte, dass Dobersberg den Titel vorm direkten Duell fixieren würde, wurde erhört. 4:1 siegte die Cypka-Truppe gegen Brand-Nagelberg, fixierte vorzeitig den Titel und deklassierte am Montag im Nachtragsspiel Weitra 0:5. Leicht wird’s für Kautzen im Derby nicht, denn auch personell hat die Pabousek-Elf Einbußen zu verzeichnen: Offensivmann Karel Holzepl fehlt gesperrt, Abwehrchef Dominik Kainz verletzt. Dafür könnte aber Kapitän Thomas Pany nach Verletzungspause sein Comeback feiern.

Praktisch fix vergeben ist mittlerweile bekanntlich auch der zweite Platz, den sich wohl Gastern sichern wird. Für die Sikorski-Truppe geht’s zu Hause am Sonntagabend gegen Aufsteiger Nondorf. Dahinter steht Vitis aktuell am Stockerl, die Höbarth-Mannen kreuzen schon am Freitagabend die Schwerter mit Brand-Nagelberg.

Letztes Spiel der 17. Runde an Fronleichnam

Außerdem kommt’s am Samstagabend noch zum Duell zwischen St. Martin und Raxendorf. Beide Teams besserten zuletzt ihr Punktekonto auf: Die Lainsitztaler schlugen Schwarzenau klar 4:0, Raxendorf rang Vitis ein 3:3 ab. Für die Früchtl-Elf steht außerdem eine englische Runde an: Kommenden Donnerstag bestreitet sie das Nachtragsspiel der 17. Runde, die bekanntlich wegen Regen- und Schneefällen abgesagt werden musste. Auswärts geht’s für den USV nach Echsenbach.

Die nächste Runde:

Freitag, 19.30 Uhr: Windigsteig – Schwarzenau, Vitis – Brand-Nagelberg.

Samstag, 16 Uhr: Litschau – Hartl Haus Echsenbach; 17.30 Uhr: St. Martin – Raxendorf.

Sonntag, 17.30 Uhr: Dobersberg – Kautzen, Rappottenstein – Weitra, Gastern – Nondorf.

Nachtragsspiel:

Donnerstag (Fronleichnam), 17.30 Uhr: Hartl Haus Echsenbach – Raxendorf.