Aus sieben mach' drei in zwei Jahren

Vitis, Dobersberg, Kautzen, Gastern, Groß-Siegharts, Pfaffenschlag, Windigsteig – das war die Waidhofner Abordnung zu Beginn der ersten, nach Corona wieder komplett fertiggespielten Saison 2021/22. Am Ende dieser Spielzeit – also vor gut einem Jahr – krönte sich bekanntlich der FC Heidenreichstein zum Meister, mit Siegharts und Pfaffenschlag hatten zwei Bezirksteams den Gang in die 2. Klasse anzutreten.

Waren's nur noch fünf – anzahlmäßig ex aequo mit den Gmünder Klubs ging's für Waidhofens Bezirksvertreter in die erst jüngst abgelaufene Saison. Und wurden erneut dezimiert. Während Windigsteig absteigen musste, gelang Dobersberg eine historische Saison, der erste Meisteritel in der 1. Klasse seit 22 Jahren, gleichbedeutend mit dem Gebietsliga-Aufstieg. Eine denkwürdige Spielzeit also für Waidhofens Fußball – doch wie blicken die Klubs selbst auf die Saison zurück? Was haben sie am Transfermarkt vor und wie kann's im Herbst weitergehen?

SV WINDIGSTEIG Zunächst zum heurigen Waidhofner Absteiger, dem SV Windigsteig. Nach einem schwachen Herbst und der Trennung von Coach Markus Zimmel fingen sich die Windigsteiger im Frühjahr unter Vereinslegende David Hrubý zwar wieder, schafften aber den Turnaround nicht mehr. Trostpflaster: Immerhin die rote Laterne konnten die Windigsteiger im Saisonendspurt noch Mit-Absteiger Rappottenstein überlassen. 2:1 besiegten die Windigsteiger außerdem am abschließenden Spieltag das schlechteste Frühjahrsteam Brand-Nagelberg, das in der Rückrunde keinen einzigen Sieg einfahren konnte. „Das war nochmals ein versöhnlicher Abschluss, vor allem, weil wir nicht als Letzter absteigen“, meinte Windigsteigs Obmann Gerhard Lamatsch. Der Großteil der Mannschaft werde bleiben, konnte der Vereinschef bereits verkünden, mit einigen wenigen müsse der Klub aber noch reden. Größte Herausforderung: Tormaschine Petr Liska zu ersetzen. „Das wird schwierig“, war sich Lamatsch sicher. Gelingt seinem Klub das aber, ist mit den Windigsteigern in der 2. Klasse zu rechnen. Der Trainingsstart erfolgt zwischen 7. und 11. Juli.

USV KAUTZEN Das „zweitschlechteste“ Waidhofner Ligateam hinter Windigsteig – allein das zeigt, welch sportlich erfolgreiche Saison die Bezirksklubs hinlegten. Fünfter wurden die Kautzener am Ende, spielten eine ordentliche Saison und trotzten auch dem Verletzungspech, das beim USV einmal mehr prominent auftrat. „Wir können eigentlich zufrieden sein. Wir haben 40 Punkte geholt, das sind quasi im Schnitt 20 pro Halbsaison. Wir haben unser Ziel fürs Frühjahr und unser Saisonziel, in die Top Fünf zu kommen, erreicht“, freute sich Kautzens Obmann Karl Kainz nach dem abschließenden 3:1-Sieg gegen Nondorf im letzten Saisonauftritt. Rund um den 7. Juli wollen auch die Kautzener die Vorbereitung aufnehmen. Fixe Transferaktivitäten gibt's noch keine. Setzen die Kautzener, die viertbestes Frühjahrsteam waren, ihre Form fort und holen sich über den Sommer den Feinschliff, können sie nächste Saison noch ein kleines Stück weiter vorn mitreden.

Roland Weiss (rechts) und seine Kautzener machten im Frühjahr fünf Tabellenplätze gut. Foto: Fritz Schiller

1. SV VITIS Als Titelfavorit gestartet strandete Vitis nach der Herbstsaison auf Rang acht. Sechs Remis wurden den Vitisern zum Verhängnis, im Frühjahr war die Höbarth-Truppe dann konsequenter – und machte gleich fünf Plätze gut. Als Dritter beendeten die Vitiser schließlich die abgelaufene Spielzeit. „Wir wollten unbedingt diesen dritten Platz erreichen und das haben wir geschafft“, freute sich Sektionsleiter Gerald Dick nach dem 2:1-Sieg am letzten Spieltag gegen den direkten Konkurrenten St. Martin. Auch im Herbst sei die Leistung laut Dick „nicht schlecht“ gewesen, die vielen „X“ das Problem gewesen. Dass Meister Dobersberg und dessen „Vize“ Gastern aber tabellarisch nicht erreichbar waren, räumte er auch ein. Kommende Saison gehören die Vitiser, die keine großen Sprünge am Transfermarkt planen, erneut zum Titelfavoritenkreis. Die Reserve machte es heuer schon vor – und krönte sich zum Meister. Deren Titelfeierlichkeiten steigen am 7. Juli, anschließend startet die Vorbereitung.

USV GASTERN Es war die beste Saison in der Vereinsgeschichte für Gastern – und das nicht nur für die Kampfmannschaft, die mit 57 Zählern Vizemeister wurde, sondern auch für die Reserve, die sich mit 39 Punkten Rang sieben sicherte. „Für den Verein war es die beste Saison überhaupt, unser bisheriger Punkterekord waren 50 Punkte“, jubelte Sektionsleiter Bernhard Immervoll, der anmerkte: „In manchen Jahren wären wir mit unseren 57 Punkten auch schon Meister geworden, aber was Dobersberg heuer gespielt hat, war irrsinnig.“ Dennoch: „Es war eine super Saison.“ Am 12. Juli rollt beim Vizemeister der Ball wieder, die Transferphase werde ruhig werden, sagte Immervoll. Wirklichen Handlungsbedarf hat der USV auch nicht, muss lediglich Lukas Adam ersetzen. Michael Polt vom SV Waidhofen ist die wahrscheinlichste Lösung. Größter Trumpf Gasterns in der abgelaufenen Spielzeit: Die Offensive. 79 Tore schoss die Sikorski-Elf, landete damit sogar einen Treffer mehr als Meister Dobersberg. Gemeinsam mit Schwarzenaus Lukas Merkl krönte sich Martin Jasansky auch zum Torschützenkönig – und betonte vorige Woche im NÖN-Interview, dass Gastern die Kraft habe, den Titel zu holen. Transferiert der USV seine Form in die nächste Saison, kann das gelingen.

USV DOBERSBERG Eine historische Saison war es nicht nur für Dobersberg selbst, sondern auch für die 1. Klasse Waldviertel. Eindrucksvoll übertraf die Cypka-Truppe Waldhausens Punkterekord (69 Punkte, 2012/13) und sicherte sich mit 73 Zählern den Titel. Nur gegen Schwarzenau (3:4) musste sich der USV geschlagen geben, gegen Gastern (1:1) das einzige Remis verkraften. „Wir sind extrem stolz auf die Spieler“, wurde Sektionsleiter Harald Pelz in vergangener Zeit nicht müde, berechtigterweise zu betonen. Groß war bei ihm auch die Freude darüber, dass René Wendl und Matthias Weiss an Bord bleiben werden – und nicht, wie kolportiert, nach Waidhofen wechseln. Ein neuer Legionär wird außerdem kommen, ansonsten ist offen, was Dobersberg am Transfermarkt probiert. Neue Kräfte für die Gebietsliga sind sicher von Nöten, wusste auch Pelz zuletzt. Vorbereitungsstart ist am 7. Juli, das erste Testmatch am 9. Juli – ausgerechnet gegen Waldhausen.