Bezirkstrio will vorne mitmischen

Da waren's nur noch drei. Nach Dobersbergs Aufstieg und Windigsteigs Abstieg verbleiben in der 1. Klasse Waldviertel, in der vor zwei Jahren noch sieben Teams aus dem Waidhofner Bezirk an den Start gingen, lediglich drei. Dafür ein Trio mit großen Ambitionen – und guten Chancen.

USV GASTERN Als amtierender Vizemeister zählt der USV Gastern freilich zum Kreis der Titelfavoriten – noch dazu, wenn man bedenkt, dass die Gasterner trotz Dobersbergs beispiellosem Rekord-Meistertitel die offensiv gefährlichste Mannschaft stellten, ein Tor mehr machten. Am Ende fehlten 16 Zähler auf den Lokalrivalen, die 57 Punkte (Vereinsrekord!) konnten sich aber trotzdem sehenlassen. „In manchen Jahren wären wir damit Meister geworden“, stellte Gasterns Sektionsleiter Bernhard Immervoll richtigerweise schon im Saisonfinish fest. Dass Gastern Meister werden könne, betonte auch USV-Torschützenkönig Martin Jasanský zum Saisonabschluss im NÖN-Interview: „Wir haben definitv die Kraft, Meister zu werden!“ Den Titel will Immervoll aber nicht als Ziel ausgeben: „Grundsätzlich wollen wir wieder einen Platz von eins bis fünf – und das wird schon schwer genug.“ Denn den Abgang von Langzeit-Leistungsträger Lukas Adam würde man spüren, noch dazu kam zuletzt die Hiobsbotschaft vom Kreuzbandriss Simon Premms (siehe Seite 71). Dennoch ist Gastern viel zuzutrauen – wenn die Sikorski-Elf an die Vorsaisonleistungen anknüpfen kann. Erster Gegner ist auswärts Litschau. „Da wird man gleich sehen, wo wir stehen, denn Litschau ist eben Litschau und immer unter den stärksten“, meinte Immervoll.

1. SV VITIS Seit dem Abstieg aus der Gebietsliga 2019 gehört der 1. SV Vitis konstant zu den Titelaspiranten – in den Mund nehmen will der Verein das „M-Wort“, wenn's um das Saisonziel geht, aber nach wie vor nicht. „Wir wollen wieder vorn mitspielen“, fasste Sektionsleiter Gerald Dick die Devise zusammen, die nun auch die fünfte Spielzeit in Folge als Zielsetzung herhält. Vergangene Saison verschenkten die Vitiser im Herbst zu viele Punkte und überwinterten nur auf Rang acht, starteten im Frühjahr aber eine starke Aufholjagd und landeten letztlich auf dem dritten Platz. Mit der Vorbereitungsphase waren die Vitiser dafür indessen nicht vollends zufrieden: „Es war eine durchwachsene Vorbereitung aufgrund von Urlauben und Verletzungen. Aber wie sagt man so schön: schlechte Generalprobe, gute Aufführung“, resümierte Dick. Gleich zum Start geht's für seine Mannschaft im Heimderby gegen Hartl Haus Echsenbach – das im Sommer einen ordentlichen Umbruch vollzog. „Sie sind aufgrund der vielen Wechsel eine Unbekannte, schwierig einzuschätzen“, meinte Dick, der aber betonte, dass „daheim immer ein Sieg das Ziel“ sei, aber: „Ein Derby ist halt ein Derby.“ Können die Vitiser die Frühlingsleistungen abrufen, ist ihnen ebenso viel zuzutrauen – allerdings hat der 1. SV schon zum Auftakt mit Ausfällen zu kämpfen: Florian Klinger wird mit einer Zerrung fehlen, genauso wie Tobias Süss und Julian Eigner, die noch an Verletzungen aus der Vorsaison laborieren.

USV KAUTZEN Genauso wie Bezirkskonkurrent Vitis steigerte sich auch der USV Kautzen in der Rückrunde der Vorsaison, wurde nach Rang zehn im Herbst am Ende Fünfter. „Wir wollen wieder in die Top Fünf“, formulierte Kautzens Obmann Karl Kainz nun ein klares Saisonziel. Die Vorbereitung sei aus seiner Sicht „relativ gut gelaufen“: „Wir können recht zufrieden sein.“ Besonders den Trainerwechsel von Jiri Pabousek zu Adolf Simon habe man gespürt: „Es gibt doch irgendwie einen neuen Schwung, neue Euphorie.“ Die Generalprobe blieb den Kautzenern aber verwehrt, das Derby bei Neo-Gebietsligist Dobersberg, das für vorigen Samstag angesetzt gewesen wäre, musste wegen Regens abgesagt werden. Erster Gegner in der neuen Saison ist für den USV vor heimischer Kulisse Nondorf. „Ich erwarte mir zu Hause auf alle Fälle einen Sieg und die dementsprechende Leistung“, sagte Kainz. Viel erreichen kann auch seine Truppe – sofern sie von Verletzungen verschont bleibt und über die gesamte Saison konstanter auftritt, als in der vorangegangenen Spielzeit.