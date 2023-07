Einst bei Chelsea, nun im Waldviertel

Dass im Lainsitztal ein neuer Stürmer ante portas stand, war eigentlich kein Geheimnis. Nun ist dieses gelüftet. Es handelt sich um Jiri Miker, der zuletzt beim Tschechischen Drittligisten Sokol Hostoun stürmte. Der erst 25-Jährige hat in seiner Karriere schon viel erlebt. Bei Zbrjorovka Brünn und Hradec Kralove ausgebildet, wollte Miker Karriere im Ausland machen. Er absolvierte Probetrainings bei Chelsea, Ajax Amsterdam und Twente Enschede, riss sich aber mit 14 Jahren die Patellasehne. Damit war der große Traum vorbei. Nach Stationen in der Heimat – unter anderem bei Vitkovice und Pardubice – dockte Miker in Deutschland bei SW Reden (5. Liga) an. Nun soll er das Vakuum im Angriff bei St. Martin schließen.

„Das war der einzige Transfer, wir haben eine junge Truppe, die sich gut entwickelt hat. Das war auch mein ausdrücklicher Wunsch“, sagt Trainer Andreas Bachofner-Wurm. Bis auf Balazs Szilard Opavszky, der wieder nach Ungarn zurückkehrt, gibt es auch keine Abgänge mehr.