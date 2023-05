Prekäre Lage: „Wir blasen derzeit aus dem letzten Loch“

Eine unglaubliche Ausfallquote muss derzeit St. Martin verkraften. So gesehen ist das bis dato bescheidene Abschneiden in der Rückrunde nicht verwunderlich. In sieben Spielen holten die Lainsitztaler nur vier Punkte.

„Wir blasen derzeit aus dem letzten Loch“, seufzt Trainer Andreas Bachhofner-Wurm. In der Vorwoche in Gastern musste der 42-Jährige über 90 Minuten selbst den Dress überstreifen, das blieb ihm am Sonntag zumindest erspart. Doch jede Medaille hat bekanntlich zwei Seiten. „Jetzt bekommen unsere jungen Spieler ihre Chance sich zu beweisen“, meint Sektionsleiter Klaus Kirschbaum. Und die machten sowohl in Gastern als auch gegen den SC Hartl Haus ihre Sache recht ordentlich. Nach 0:2-Rückstand glichen die Lainsitztaler noch aus. Bachhofner-Wurm: „Ich möchte vor allem die Moral der Mannschaft besonders hervorheben.“

Die Youngster müssen jetzt sogar Verantwortung übernehmen, denn unter den Verletzten und gesperrten Spielern befinden sich auch absolute Leistungsträger. Mittelfeldmotor Daniel Krejdl hat muskuläre Probleme, brachte es in der laufenden Saison nur auf zwölf Einsätze und vier Tore. Der im Winter in letzter Sekunde aus Budapest geholte Balazs Opavszky fehlt seit drei Spielen. „Ich muss ihn wegen fehlender Alternativen im auch Sturm einsetzen, das ist aber nicht seine Position“, argumentiert Bachhofner-Wurm.

Am meisten schmerzt jedoch der Ausfall von Kapitän Christopher Bruckner, der sich schon zum zweiten Mal das Kreuzband gerissen hat. „Er fehlt uns nicht nur als verlässlicher Spieler, sondern ist auch als Leithammel praktisch unersetzlich“, betont der Coach. Bruckner rechnet mit einer Pause von etwa eineinhalb Jahren. „Ich werde es nochmals versuchen, aufhören ist keine Alternative“, ist 25-Jährige zuversichtlich.

Junge Talente drängen in die Startelf

Offensivmann Patrick Howegger, der nach einer schöpferischen Pause im Herbst im noch einmal durchgestartet wäre, ist ebenfalls schon einige Wochen wegen einer Muskelzerrung außer Gefecht. „Er wird aber bald wieder ins Training einsteigen“, hofft Kirschbaum auf ein Comeback noch in diesem Monat.

Zu den verletzten Akteuren gesellten sich jetzt auch noch Sperren. Stefan Teufel und Fabian Raffetzeder mussten zwei Spiele pausieren, nächste Woche in Nondorf fehlen auch Marius Wandl und Benjamin Schaden, die am Sonntag mit Gelb-Rot vom Platz mussten.

„Wir sind froh, dass wir im Herbst schon genug Punkte geholt haben“, meint Kirschbaum. Daher sind die Augen schon auf die kommende Saison gerichtet. Alle Spieler sollen gehalten werden, ein, Stürmer dazukommen, der Trainer bleibt. „Er kann für die derzeitige Situation nichts, macht sehr gute Arbeit“, so Kirschbaum.

Der Fokus ist aber auf die eigene Jugend gerichtet. „Gegen Hartl Haus haben drei 17- und zwei 15-Jährige gespielt“, streicht Bachhofner-Wurm hervor. „Sie entwickeln sich in die richtige Richtung, ob sie den Durchbruch schaffen, ist schwer voraussehbar“, meint Kirschbaum. Das 18-jährige Eigengewächs Clemens Weissenbäck hat bereits seit einiger Zeit einen Stammplatz. Dominik Decker und Patrick Kurzmann, beide Jahrgang 2004, sind laut Trainer auf dem Sprung dorthin. Auch Jonas Troll und die beiden 15-jährigen Mathias Cepak und Maximilian Decker befinden sich auf einem guten Weg.