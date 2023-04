Dobersberger Revanche gelang

Schwarzenau - Dobersberg 0:4. Die Eisenbahner waren das einzige Team, dass Doberberg die einzige Niederlage in der laufenden Saison zufügte. „Wir wollen die einzige Mannschaft bleiben, die nicht gegen Dobersberg verloren hat“, lautete der Wunschgedanke von Sektionsleiter Robin Franta im Vorfeld. Daraus wurde es nichts, der Express der Mannen von Trainer Tadeusz Cypka überrollte auf dem Weg zum Titel auch Schwarzenau. Es dauerte ein wenig, bis sich den Gäste nach einer kurzen Abtastphase in den ersten Minuten langsam die ersten Torgelegenheiten auftaten. Mathias Wanko (12.) und Martin Rejmann (15.) verfehlten mit ihren Abschlüssen aus der Distanz das Tor der heimischen nur knapp. In Minute 18 brandete erstmals der Torjubel im Fanblock der Gäste auf, der aber bald verstummte. Schiedsrichter Johannes Schachner erkannte den Treffer wegen einer Abseitsstellung zurecht nicht an. Und Schwarzenau? Die ersten halbwegs gefährlichen Situationen waren zwei Freistöße von Lukas Merkl aus etwa 20 Meter, beide gingen aber relativ weit übers Tor. Auf der Gegenseite fand Rejmann die größte Chance zur Führung vor, doch mit einer Glanztat verhinderte Tormann Marvin Pichler mit dem Fuß den Abschluss des Tschechen aus etwa zehn Meter (26.). Die letzten zehn Minuten vor dem Seitenwechsel gehörten dann den Hausherren, die sich eine optische Überlegenheit erspielten, ohne jedoch wirklich nennenswerte Möglichkeiten zu kreieren.

Blitzstart für Dobersberg

Beide Mannschaften starteten mit dem gleichen Personal in Hälfte zwei. Die war noch keine zwei Minuten alt, da klingelte es erstmals im Kasten der Eisenbahner. Wanko trat aus spitzem Winkel zum Freistoß an, alles rechnete mit einer Flanke. Doch der Routiers im Dress der Gäste schoss flach ins kurze Eck, überraschte Keeper Marvin Pichler, der auf dem glitschigen Terrain den Ball nicht festhalten konnte. Schlitzohr Michael Schmidtmaier war zur Stelle und drückte die Kugel aus kurzer Distanz über die Linie – 0:1 (47.). Die Heimischen steckten den Schock weg, hielten weiter gut dagegen. Doch die Innenverteidigung der Auswärtigen hatte Merkl sehr gut im Griff, was gleichbedeutend war, dass Schwarzenau im Abschluss harmlos blieb. Das kampfbetonte Spel forderte dan mit Mathias Weiss ein erstes Opfer. Der Linksverteidiger zog sich jedoch ohne Fremdeinwirkung eine Muskelzerrung zu (56.), Christoph Goldnagl ersetzte Weiss. In Minute 60 wurde Rejman spektakulär knapp außerhalb des Strafraum gefoult. Der legte sich die Kugel zum Freistoß zurecht und zirkelte diese über die Mauer hinweg unhaltbar ins Kreuzeck – 0:2. Nur fünf Minuten später dann der nächste Tiefschlag für die Erlebach-Truppe. Jaroslav Cech wurde im Strafraum völlig unnötig gefoult – Elfmeter. Den verwandelte Wanko staubtrocken zum 0:3. Das 0:4 hatte dann der eingewechselte Goldnagl am Fuß, als er allein Richtung Marvin Pichler unterwegs war. Erneut konnte Pichler mit einer Fußabwehr klären. Einmal war Merkl, den Petr Cermak völlig aus dem Spiel nahm, dann doch nicht eng genug bewacht. Doch der führende in der Torschützenliste setzte den Ball innerhalb des Strafraum knapp am Tor vorbei. Im Minute 79 ging es dann blitzschnell. Stefan Dattler schickte Rene Wendl mit einem Traumpass durch die Schnittstelle der Verteidigung auf die Reise, der überspielte im höchsten Tempo noch den Tormann und rollte die Kugel seelenruhig ins leere Tor – 0:4. Einmal musste sich dann auch Dobersbergs Schlussmann Gottfried Wolf bei einem gut angetragenen Schuss von Fabian Regen gehörig strecken, verhinderte dadurch das Ehrentor für die Hausherren. Der Rest bis zum Schlusspfiff war dann nur mehr Schaulaufen.

Schwarzenau ist nach zwei Heimniederlagen am Montag, 1. Mai in Nondorf zu Gast, muss in Runde 20 nach Raxendorf reisen.

Dobersberg empfängt in der kommenden Runde am Sonntag Gastern, den einzig noch zumindest theoretisch verbliebenen Rivalen im Titelrennen. Bei einem Sieg könnten Kahl & Co die Sektkorken schon knallen lassen. So sieht es auch der noch immer zur Vorsicht mahnende Erfolgscoach Cypka. „Dann sind wir durch.“

Statistik:

Schwarzenau - Dobersberg 0:4 (0:0)

Torfolge: 0:1 (47.) Schmitmaier, 0:2 (61., Freistoß) Rejman, 0:3 (67., Elfmeter) Wanko, 0:4 (81.) Wendl

Karten: Kahl (62., Gelbe Karte Foul), Datler (70., Gelbe Karte Unsportl.), Goldnagl (85., Gelbe Karte Foul), Pelz (65., Gelbe Karte Kritik)

Schwarzenau: Koller (76. Franta), Kubat, Pichler Miklas, Bauer, Merkl, Zach, Pichler Marvin, Elsigan, Mürwald (59. Regen), Böhm, Tretzmüller

Dobersberg: Gangl Fabian, Wanko (72. Hiermann), Rejman (88. Longin), Kahl, Čermák, Datler Stefan, Wendl, Weiss (56. Goldnagl), Cech, Wolf, Schmitmaier

189 Zuschauer, Schiedsrichter: Johannes Schachner