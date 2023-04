Schwarzenauer Happy-End im Derby

Werbung

Schwarzenau - Hartl Haus 3:2. Schwarzenau ging als Favorit in das Nachbarderby und legte auch gleich richtig stark los. Und es dauerte nur fünf Minuten, da lagen die Hausherren auch schon in Führung. Dominik Koller bediente Lukas Merkl ideal, und der Goalgetter ließ sich die Chance, allein vor dem Tormann stehend, nicht entgehen. Die Eisenbahner nahmen den Schwung mit, erhielten dann einen Elfmeter zugesprochen. Doch Merkl scheiterte an Tormann Haci Mustafa Ersoy, jagte den Nachschuss dann auch noch drüber. Und der Gästekeeper verhinderte mit einer Glanztat eine weitere gute Gelegenheit für die Erlebach-Truppe. „Zu diesem Zeitpunkt hätte das eigentlich schon eine Vorentscheidung sein können. Aber Elfer haben auch schon andere verschossen. Kein Vorwurf an Merkl“, so Trainer Stefan Erlebach. Für die Gäste war es eine Art Wachrüttler, denn sie wurden nun immer stärker, kamen dann nach einer halben Stunde nicht unverdient zum Ausgleich. Cavit Barman nützte einen Stellungsfehler in der Innenverteidigung der Heimischen, schoss allein vor Tormann Marvin Pichler stehend staubtrocken zum 1:1 ein. Mit diesem Spielstand wurden dann auch die Seiten gewechselt.

Nach der Pause wogte das Spiel vorerst hin und her. In Minute 64 ging Schwarzenau wieder in Führung. Abermals war es Koller der Merkl bediente, der trocken verwertete und sein Torekonto auf insgesamt 23 erhöhte . Die Grubeck-Elf gab sich aber noch nicht geschlagen, kam erneut zum Ausgleich. Dominik Kocurek schloss einen Konter erfolgreich ab – 2:2 (71.). Das bessere Ende hatten jedoch dann schließlich doch die Hausherren. Merkl zirkelte in Minute 82 einen Freistoß an die Latte, den Abpraller drückte Thomas Zach zum 3:2 über die Linie. „Ein Unentschieden wäre meiner Meinung gerecht gewesen, und fehlt aber momentan das Quäntchen Glück“, meinte der Sportliche Leiter der Echsen, Markus Strohmaier.

Schwarzenau muss am Samstag in Nondorf antreten, Hartl Haus spielt am Sonntag daheim gegen Raxendorf.

Statistik:

Schwarzenau - Hartl Haus USC 3:2 (1:1)

Torfolge: 1:0 (5.) Merkl, 1:1 (30.) Barman, 2:1 (64.) Merkl, 2:2 (71.) Kocourek, 3:2 (82.) Zach

Karten: Pichler (61., Gelbe Karte Foul)Kocourek (59., Gelbe Karte Foul)

Schwarzenau: Pichler, Bauer, Pichler, Nechwatal (74. Franta), Kubat, Nigischer, Merkl, Zach, Koller (88. Regen), Elsigan (66. Böhm), Tretzmüller

Hartl Haus USC: Ersoy, Barman, Holzinger, Terzi, Kerschbaum (82. Marchsteiner), Kocourek, Holzinger, Homolka, Herzan, Vavrina, Önsoy

200 Zuschauer, Schiedsrichter: Franz Schwarzl