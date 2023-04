In der Schlussphase schlug Weitra zu

Werbung

Schwarzenau - Weitra 1:3. Nach einer fünfzehn minütigen Abtastphase fanden die Gäste durch Martin Popelka die erste Großchance vor. Doch der Schuss des allein auf Marvin Pichler zulaufenden Tschechen knapp innerhalb des Strafraum entpuppte sich als Edelroller, der noch dazu genau auf den den Schlussmann ausfiel. Nur wenig später dann doch die Führung für die Braustädter. Florian Tretzmüller sprang im Strafraum der Ball an die Hand. Den fälligen Strafstoß versenkte Jiri Havelka halbhoch ins vom Schützen aus gesehene rechte Kreuzeck – 0:1 (23.). Nächste erwähnenswerte Szene in Minute 32 fällt aber in die Kategorie Verletzung. Torschütze Havelka musste nach einigen Minuten Behandlung mit einer womöglich gröberen Knieverletzung vom Platz. Eine genaue Diagnose über den Verletzungsgrad gibt es noch keine. Leo Weissensteiner ersetzte Havelka am Flügel. Das Spiel plätscherte dann eher gemächlich dahin, ehe knapp vor Seitenwechsel Michael Walter bei einem Rettungsversuch haarscharf ein Eigentor produziert hätte, der Ball nur haarscharf über die Latte flog. Unmittelbar danach zog Thomas Zach aus etwa 20 Meter aus halblinker Position ab, der Ball ging knapp am langen Eck vorbei.

Nach der Pause gehörte die erste Tor Szene wieder den Gästen, abermals durch Popelka. Doch sein Schuss ging um einige Zentimeter drüber. Trainer Stefan Erlebach brachte Robin Franta für Michael Mürwald, am nun immer mehr zerfahrenen Spiel mit sehr vielen Fehlpässen, einigen unnötigen gröberen Fouls und dadurch entstandenen Spielunterbrechungen, änderte sich aber nichts. Die Fans der Eisenbahner konnten in Minute 68 dann doch jubeln. Martin Schlögl, nach seiner Fingerverletzung wieder genesen, zeigte sich bei einer Flanke von der linken Seite unsicher, ließ den Ball fallen, der über Umwegen vor die Füße von Lukas Merkl fiel. Der fackelte nicht lange und drosch die Kugel aus kurzer Distanz unter die Latte. Merkl, den die Weitraer Innenverteidigung an sich gut im Griff hatte, hatte nur wenig später die Führung auf dem Fuß. Doch diesmal parierte Schlögl per Pedes den Schuss des Tschechen aus etwa zehn Meter (79.). Das Tor fiel aber fast im Gegenzug auf der anderen Seite. Jiri Novotny setzte das Spielgerät nach einem Eckstoß per Kopf aus wenigen Metern unhaltbar ins Tor. Die Eisenbahner mussten nun die Verteidigung ein wenig entblößen, da schlugen die Braustädter in Minute 88 noch einmal zu. Roman Wermke überlief auf der rechten Seite zwei Gegenspieler, dessen flache Hereingabe versenkte der heranstürmende Tobias Rozliwka mit links am langen Pfosten lauernd ins kurze, obere Eck – 1:3 (88.). Die restlichen paar Minuten plus Nachspielzeit passierte nichts mehr. Weitra zog durch den Sieg in der Tabelle an Schwarzenau vorbei, belegt nun Platz drei, Schwarzenau fiel auf Platz vier zurück.

Schwarzenau empfängt am Freitag Tabellenführer Dobersberg. Die Eisenbahner waren bis dato die einzige Mannschaft, die Dobersberg eine Niederlage zufügten. Weitra hat am Sonntag daheim Raxendorf zum Gegner.

Statistik:

Schwarzenau - Weitra 1:3 (0:1)

Torfolge: 0:1 (23., Elfmeter) Havelka, 1:1 (68.) Merkl, 1:2 (80.) Novotny, 1:3 (88.) Rozliwka

Karten: Böhm (83., Gelbe Karte Foul)Gattringer (55., Gelbe Karte Foul)

Schwarzenau: Kubat (89. Altrichter), Merkl, Pichler Marvin, Böhm (86. Regen), Mürwald (54. Franta), Koller, Elsigan, Pichler Miklas, Bauer, Zach, Tretzmüller

Weitra: Schlögl, Walter, Gattringer Daniel, Gattringer Marko (90+3. Köfinger), Müller, Novotny, Hobiger Michael, Wermke, Havelka (32. Weissensteiner), Popelka, Rozliwka Tobias

137 Zuschauer, Schiedsrichter: Abdul Bayrakdar