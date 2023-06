SCU Nondorf Acht Trümmer kassiert: „Werden wieder bessere Zeiten kommen“

Foto: Fritz Schiller

D ie Nondorfer liefen dezimiert in Gastern in ein 2:8-Debakel. Sektionsleiter will Resultat richtig einschätzen.

Eine gehörige Packung musste Nondorf mit dem 2:8 in Gastern hinnehmen. Besonders zum Ende der ersten Hälfte hin eskalierte es aus sportlicher Sicht ziemlich. Binnen neun Minuten kassierte Nondorf fünf Gegentreffer. „Da haben wir das Spiel komplett aus der Hand gegeben. Daher wissen wir das Resultat, das sicher weh tut, richtig einzuschätzen“, sagt Sektionsleiter Manuel Haider. „Außerdem darf man nicht vergessen, dass Gastern eine sehr starke Mannschaft hat.“ Momentan ist Nondorf kadermäßig dezimiert, es fehlten einige Stammspieler. Haider: „Es werden wieder bessere Zeiten kommen. Und werden den Weg weitergehen den wir eingeschlagen haben.“ Ziel ist in den beiden letzten Spielen Litschau und Kautzen zu schlagen.