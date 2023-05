Multitalent Tobias Schrammel: Erst im Tor, dann im Sturm

Jeder Trainer ist froh, wenn er Spieler im Kader hat, die auf vielen Positionen einsetzbar sind. Dass ein Feldspieler aber auch im Tor seinen Mann stellt, kommt sehr selten vor. Nicht so bei Nondorf. Am Sonntag im Spiel gegen St. Martin stand Stammtormann Patrick Grawatsch aus privaten Gründen nicht zur Verfügung. Nun war guter Rat teuer. Denn Ersatzkeeper John Diaz, der wegen einer Rippenverletzung nicht voll fit war, für Trainer Horst Mager ein zu großes Risiko, deswegen stellte er Feldspieler Tobias Schrammel zwischen die Pfosten.

„Wenn's mich braucht's, dann stelle ich mich halt ins Tor“, sagt der 23-Jährige, der im Sommer von Gmünd, wo er zwölf Jahre spielte, zu seinen Stammverein Nondorf gewechselt ist. Für Schrammel kein Problem, deshalb stellte er sich beim Schusstraining am Freitag gleich zwischen die Pfosten, um sich für Sonntag einzustimmen. „Ich stand schon in der Schülerliga im Tor und auch in meiner Zeit bei Gmünd half ich öfters in der Reserve als Tormann aus“, erzählt Schrammel.

„Den Flachschuss hätte ich halten können“

Und er machte seine Sache ausgezeichnet, wehrte unter anderem einen ins lange Eck angetragenen Schuss aus circa zehn Metern von Daniel Krejdl sensationell zur Ecke ab. Den hätte auch so mancher Tormann nicht gehalten. Beim ersten Gegentor war Schrammel machtlos, „den Flachschuss zum 2:0 hätte ich halten können“, ist er selbstkritisch.

In Minute 77 war dann Schluss im Tor, Trainer Mager entschied sich angesichts des Spielstand und der Flaute im Angriff mehr Risiko zu nehmen und doch Diaz einzuwechseln und Schrammel auf seine Stammposition als Stürmer zu stellen. Ganz ging die Rechnung nicht auf, Stürmer Schrammel belebte nun das Angriffsspiel, was Nondorf zu einer Schlussoffensive verhalf.

Mager-Bilanz in Nondorf ist ausbaufähig

Ein Tor blieb Schrammel aber versagt, die größte Möglichkeit zum Anschlusstor vereitelte Thorsten Flicker im Gästettor, als er gegen Schrammel im eins gegen eins Duell Sieger blieb. Die Zukunft lässt sich Schrammel, der bis zum Sommer von Gmünd ausgeliehen ist, offen: „Es gefällt mir hier in Nondorf, das Umfeld passt. Alles andere ist Zukunftsmusik, ausschließen will ich nichts.“ Mager will Schrammel auf alle Fälle halten: „Wir werden in den nächsten Tagen mit ihm reden“, mehr will der Coach momentan nicht sagen.

Mit der derzeitigen Performance seiner Mannschaft ist Mager nicht einverstanden. Vor allem die Einstellung einiger Spieler lasse zu wünschen übrig. „Daher bin ich am Sonntag in der Halbzeitpause auch einmal etwas lauter geworden“, sagt er. Geholfen hat es zumindest in den zweiten 45 Minuten kaum etwas.

Die Bilanz seit dem Amtsantritt von Mager im Winter ist generell ausbaufähig. In der Rückrunde holte man in sieben Spielen nur einen Sieg, vier Unentschieden und zwei Niederlagen. Aktuell liegt Nondorf mit 19 Punkten und einem ausgeglichenen Torverhältnis auf Platz sieben. Die angestrebte Mittelfeldplatzierung am Ende der Meisterschaft scheint, vorausgesetzt es werden noch einige Punkte dazukommen, nicht gefährdet. In der kommenden Woche hat das Team zweimal die Möglichkeit zu punkten. Am Donnerstag steht das Nachtragsspiel in Weitra am Programm, am Samstag heißt ebenfalls auswärts, der Gegner Abstiegskandidat Windigsteig.