Raxendorf vergibt 2:0-Führung

Wie auch schon die erste Partie zwischen diesen beiden Teams im Herbst (0:0) endet auch das zweite Aufeinandertreffen mit einem Unentschieden. Die 100 Zuseher in Raxendorf bekamen am Samstagabend (19 Uhr) dabei allerdings vieles geboten. Von früher Führung, Aufholjagd, Hektik und einem Ausschluss war alles dabei. Die Partie begann gleich turbulent. Die Gäste mussten gleich wechseln und die Heimischen gingen in Front. In Minute drei ist Raxendorfs Legionär-Routinee Radomir Chylek zur Stelle und bringt den USV mit 1:0 in Führung. Vor der Pause gelingt Raxendorf dann noch das zweite Tor: Jakub Byma stellt in der 40. Spielminute auf 2:0. Damit geht es in die Kabinen.

Gastern kommt zurück

Im zweiten Durchgang wird es dann noch turbulenter. Nach etwa einer Stunde (58.) Minute verkürzen die Gäste. Florian Schlosser, der gleich zu Beginn der Partie eingewechselt wurde, markiert das 2:1. Raxendorf bekommt die Partie dann nicht wirklich unter Kontrolle und 13 Minuten später (71. Minute) gelingt Gastern der Ausgleich. Jürgen Hobinger macht das 2:2. Doch der Torschütze ist nicht mehr lange am Feld. Nur drei Minuten nach seinem Treffer muss er frühzeitig unter die Dusche. Referee Gerhard Ratzberger zeigt ihm wegen einer Tätlichkeit glatt rot. Somit blieben den Hausherren noch etwas mehr als eine Viertelstunde in Überzahl, die aber nicht zu einer erneuten Führung ausgentzt werden konnte. In Summe ein interessantes Spiel, bei dem die Heimischen aber sicher etwas zwei vergebenen Punkten hinterhertrauern.

Markus Früchtl, Trainer SV Raxendorf: "Eine ganz gute Leistung von uns gegen einen sehr guten Gegner. Mit dem 2:2 bin ich insgesamt zufrieden."

Raxendorf - Gastern 2:2 (2:0)

Samstag, 25. März 2023, , 100 Zuseher, SR Gerhard Ratzberger

Tore:

1:0 Radomir Chylek (3.)

2:0 Jakub Býma (40.)

2:1 Florian Schlosser (58.)

2:2 Jürgen Höbinger (71.)

Raxendorf: J. Dvorak - T. Zainzinger - L. Weigl, T. Geyer, L. Bayerl - J. Býma - P. Gajan, M. Eder - J. Kerbler, R. Chylek, S. Engelhart (81. L. Engelhart); A. Bayerl, S. Höfinger, D. Neidhart, D. Stundner

Trainer: Markus Früchtl

Gastern: M. Fasching - B. Simic - D. Bindreiter - M. Dressler, S. Premm - J. Höbinger - N. Dangl, P. Biedermann (1. F. Schlosser) - S. Deimel (89. P. Stark) - M. Jasansky - F. Ardamica; D. Stark, F. Marischka, D. Weinberger

Trainer: Witold Sikorski

Karten:

Gelb: Radomir Chylek (31., Unsportl.), Lukas Weigl (62., Foul) bzw. Simon Premm (62., Foul), Florian Schlosser (89., Unsportl.), Nico Dangl (90., Unsportl.)

Rot: keine bzw. Jürgen Höbinger (74., Tätl.)