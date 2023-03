Start nach Maß für Dobersberg

Ohne den gelbgesperrten Stammspieler Stefan Datler empfing Tabellenführer Dobersberg am Sonntagnachmittag vor 250 Zuschauern St. Martin. Ein schweres Spiel prognostizierte USV-Sektionsleiter Harald Pelz im Vorfeld, das Match startete mit klassischem Abtasten eher ruhig. Nach gut 20 Minute setzte es dafür dann fast die Dobersberger Führung, nach einem Standard verfehlte Martin Rejman knapp. Besonders in Szene setzen konnte sich das gesamte Match über Dobersbergs Schlussmann Gottfried Wolf, der mit sehenswerten Paraden aufzeigte und die Null hielt.

Wendl sorgte für Führung vor der Pause

Vier Minuten vor dem Kabinengang war’s dann soweit, Dobersberg jubelte. Rejman spielte eine Steilvorlage auf René Wendl, der seinen Schuss zwar mittig platzierte, Torwart Torsten Flicker patzte aber und ließ die Kugel rein. Noch vor der Pause sorgte Dominic Kühhas beinahe fürs 2:0, letztlich ging’s mit der knappen 1:0-Führung für die Gastgeber in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel hatte Rejman wiederholt gute Möglichkeiten auf dem Fuß, vergab aber allesamt. Für den Führungsausbau sorgte dafür dann Waidhofens Sportler des Jahres 2022, Michael Schmitmaier: Der Mittelfeldmann verwertete eine Wanko-Flanke trocken via Kopf zum 2:0.

Elfmeter auf beiden Seiten

In Spielminute 65 entschied Schiedsrichter Ernes Bajric nach einem Foul von Petr Čermák auf Elfmeter für St. Martin. Daniel Krejdl trat an und scheiterte an Wolf, der schnell im rechten Eck war und seine Hochform bestätigte. In der Schlussphase bekam dann auch die Gegenseite einen Strafstoß zugesprochen, nachdem Andreas Wandl Rejman legte. Der Legionär trat in der Folge selbst an und verwertete mustergültig ins linke Kreuzeck zum 3:0-Endstand.

Ausschluss für Kapitän

Zu diesem Zeitpunkt agierte der Tabellenführer bereits nur mehr zu zehnt, in Minute 74 musste Kapitän Clemens Kahl nämlich nach dem zweiten mit gelb geahndeten Foul mit Gelb-Rot vom Platz. „Das ging in Ordnung, das haben wir uns aber selbst zuzuschreiben“, ärgerte sich Pelz, der sich ansonsten über den abgeklärten Auftritt seines Teams freute: „Wir haben uns nicht erwartet, dass es ein so klares Ergebnis wird, denn es war ein sehr schwieriges Spiel. Aber ein voll gelungener Auftakt.“

Aufgrund des gleichzeitigen Patzers der zweitplatzierten Weitraer gegen Kautzen – die Braustädter remisierten gegen die Pabousek-Truppe 2:2 – wuchs der Vorsprung der Dobersberger gleich zum Auftakt der Rückrunde auf zwölf Zähler an. Nächster Gegner der Cypka-Truppe ist auswärts Nondorf. „Nondorf ist eine sehr starke Mannschaft, sehr heimstark. Es wird ein Match auf Augenhöhe, wir wollen zumindest einen Punkt mitnehmen“, gab sich Pelz demütig. Nächster Gegner St. Martins ist auswärts Schlusslicht Windigsteig.

Dobersberg - St. Martin 3:0 (1:0)

Sonntag, 26. März 2023, Dobersberg, 250 Zuseher, SR Ernes Bajric

Tore:

1:0 Rene Wendl (41.)

2:0 Michael Schmitmaier (62.)

3:0 Martin Rejman (84., Elfmeter)

Dobersberg: G. Wolf - M. Schmitmaier, M. Weiss - J. Cech - M. Rejman - C. Kahl - F. Gangl, M. Wanko (71. D. Hiermann) - R. Wendl (84. D. Longin) - D. Kühhas - P. Čermák; S. Gangl, T. Perzi, F. Gangl, C. Goldnagl

Trainer: Tadeusz Cypka

St. Martin: T. Flicker, C. Bruckner, R. Pischinger, B. Opavszky, D. Krejdl (80. P. Howegger), J. Kluzak, C. Weissenbäck (50. P. Kurzmann), A. Wandl, S. Teufel, F. Raffetzeder, M. Hobbiger (80. M. Kaineder); P. Rezac, D. Decker, M. Wandl

Trainer: Andreas Bachhofner-Wurm

Karten:

Gelb: Clemens Kahl (32., Foul), Petr Čermák (60., Foul) bzw. Clemens Weissenbäck (23., Foul), Stefan Teufel (34., Foul), Fabian Raffetzeder (50., Foul), Andreas Bachhofner-Wurm (70., Kritik), Andreas Wandl (83., Kritik)

Gelb-Rot: Clemens Kahl (76., Foul) bzw. keine