Vitis ringt Windigsteig nieder

Es werde ein schweres Spiel – das sagten beide Seiten schon im Vorfeld. Vor 250 Zuschauern empfing Vitis am Samstagabend den Tabellenletzten aus Windigsteig. Den besseren Start erwischten die Hausherren: Schon nach wenigen Sekunden hatte Thomas Veith eine gute Chance auf dem Fuß, scheiterte aber an Windigsteigs Neo-Keeper Lukas Hejnicek. Veith war es auch, der die Vitiser nach einer soliden Anfangsphase in Spielminute 17 in Front schoss, nach Hejnicek-Parade eiskalt abstaubte. Keine 120 Sekunden später jubelten die Gastgeber dann erneut, bei einem Freistoß vergaßen die Windigsteiger auf Florian Kargl, der aus dem Rückraum heraus locker einschießen konnte. Die Hausherren verwalteten das Ergebnis dann bis zur Halbzeitpause sicher, mit 2:0 für die Höbarth-Mannen ging’s in die Kabinen. Vereinzelt scheiterten sie bis dahin noch an Hejnicek.

Elfmeter zum Ausgleich vergeben

Nach dem Seitenwechsel fanden die Windigsteiger dann besser in die Partie, Winterneuzugang André Sindlgruber sorgte schon in Minute 48 nach Vorarbeit von Markus Polly für das 1:2-Anschlusstor. Kurze Zeit später waren die Vitiser bei einem Macha-Kopfball gerade noch zur Stelle (50.). Petr Liska scheiterte infolgedessen gleich zweimal an Vitis-Schlussmann Lukas Janda (55., 64.), anschließend foulte der Keeper den Legionär (65.). Schiedsrichter Karl Walzer zeigte daraufhin auf den Punkt, entschied auf Elfmeter für die Windigsteiger. Daniel Lerch trat an und vergab die Riesenchance auf den 2:2-Ausgleich, scheiterte auch mit dem Nachschuss an Janda. „Das war der Knackpunkt der Partie“, analysierte Vitis-Sektionsleiter Gerald Dick.

Per Konter zur Entscheidung

Die Gäste hatten in der Schlussviertelstunde dann zwar Ballbesitz-Vorteile, fanden aber keine nennenswerten Möglichkeiten mehr vor. Vitis hingegen setzte weiterhin über Konter Nadelstiche und zwölf Minuten vor Schluss den Deckel drauf: Nach einem Windigsteiger Eckball konterten die Vitiser das Schlusslicht mustergültig aus – zwar scheiterte Jan Urbanek zunächst an Hejnicek, Tobias Wallner verwertete anschließend aber zum 3:1-Endstand. „In der ersten Halbzeit sind wir sehr gut aufgetreten, das 2:0 zur Pause ging sicher in Ordnung“, sagte Dick, der aber auch lobende Worte für den kämpfenden Gegner fand: „Windigsteig hat sich wirklich gut verstärkt und ist stärker aufgetreten als im Herbst, es war das erwartet schwere Spiel.“ Der Sieg zum Frühjahrsauftakt sei nun „ganz wichtig“ für die Moral und das Selbstvertrauen.

Am kommenden Spieltag treffen die Vitiser auf einen Windigsteiger Konkurrenten im Abstiegskampf, empfangen zu Hause den Vorvorletzten Rappottenstein. „Daheim wollen wir immer gewinnen“, stellte Dick klar. Auf Windigsteig wartet der nächste Brocken, zu Hause trifft die Hruby-Elf auf den Fünften St. Martin.

Vitis - Windigsteig 3:1 (2:0)

Samstag, 25. März 2023, Vitis, 250 Zuseher, SR Karl Walzer

Tore:

1:0 Thomas Veith (17.)

2:0 Florian Kargl (19.)

2:1 Andre Sindlgruber (48.)

3:1 Tobias Wallner (78.)

Vitis: L. Janda, L. Zivny, M. Weiss, J. Urbanek, M. Baldreich (58. J. Eigner), C. Masch-Winkelbauer, F. Kargl, A. Flicker, T. Wallner (90+1. G. Weinstabl), J. Hofstetter, T. Veith (83. M. Weiß); M. Preißl, T. Süss

Trainer: Thomas Höbarth

Windigsteig: L. Hejnicek - M. Macha - M. Polly (71. M. Zellhofer), D. Lerch - R. Fuchs (83. M. Koll) - D. Telecican - P. Liska - A. Sindlgruber, F. Bulliqi (61. J. Meyer) - P. Polly, F. Popp; S. Fleischhacker, N. Wimmer

Trainer: David Hruby

Karten:

Gelb: Lukas Janda (64., Foul), Florian Kargl (80., Foul), Tobias Süss (90+2., Unsportl.) bzw. Markus Polly (66., Foul), Daniel Telecican (90+3., Unsportl.)