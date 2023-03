Weitra rutschte gegen Kautzen aus

Die Fronten waren klar abgesteckt. Weitra musste gewinnen, um die Minimalchance, Dobersberg im Rennen um den Meistertitel noch abfangen zu können, zu wahren. Bis auf den gesperrten Tobias Rozliwka konnte Trainer Klaus Doppler seine Wunschelf aufs Feld schicken, wenngleich Jiri Havelka und Martin Popelka nicht hundertprozentig fit waren.

Doch die Begegnung begann mit einer kalte Dusche für die Braustädter - schon nach zwei Minuten lag man 0:1 hinten. Bei einem weiten Outeinwurf von Karel Holzepl schlief die Verteidigung der Hausherren sodass Ondrej Tomovic zur frühen Führung für die Gäste aus kurzer Distanz einnetzte. Die Antwort der Doppler-Truppe ließ nicht lange auf sich warten. Havelka besorgte via Handselfmeter den Ausgleich – 1:1 (6.).

Patzer wurde ausgebessert

Danach wogte die Begegnung hin und her, Chancen waren auf beiden Seiten rar. „Kautzen spielte sehr robust, war körperlich sehr stark“, meinte Trainer Klaus Doppler. Doch die Bemühungen seiner Akteure sollten sich knapp vor dem Seitenwechsel doch noch bezahlt machen. Nach einem schnellen Angriff über rechts bediente Marko Gattringer Popelka und der Tscheche schoss staubtrocken zur 2:1-Pausenführung ein (41.).

Im zweiten Durchgang waren die Heimischen die dominierende Mannschaft, schafften es aber nicht den Vorsprung auszubauen. Das sollte sich rächen. Nach einem geklärten Eckstoß donnerte Kapitän Thomas Pany die Kugel aus dem Rückraum zum 2:2 ins Netz (68.).

Schlussoffensive brachte nichts mehr ein

Die Braustädter mobilisierten im Finish noch einmal alle Kräfte, Doppler brachte mit Dominic Steindl für Bernhard Müller einen zusätzlichen Offensivspieler. Doch der Ball wollte trotz zweier Riesenmöglichkeiten nicht über die Linie. Popelka traf per Kopf zweimal nur Aluminium. In der Nachspielzeit bot sich Kapitän Michael Hobiger noch eine Riesen-Chance, doch der aufgerückte Innenverteidiger köpfelte fünf Meter vor dem Tor freistehend daneben.

„Wir wollten das Auftaktspiel unbedingt gewinnen, die Möglichkeiten waren auch vorhanden. Jetzt müssen wir eben mit dem Remis zufrieden sein“, klang ein wenig Enttäuschung bei Doppler durch. Da Herbstmeister Dobersberg St. Martin mit 3:0 besiegte, ist der Abstand nun schon auf zwölf Punkte angewachsen.

Am Samstag ist in Echsenbach Nachzügler Hartl Haus der Gegner. Keine leichte Aufgabe, die Echsen haben sich im Winter gut verstärkt und haben trotz der knappen 0:1-Niederlage in Nondorf vor allem spielerisch überzeugt.

Weitra - Kautzen 2:2 (2:1)

Sonntag, 26. März 2023, Weitra, 120 Zuseher, SR Fanica Popov

Tore:

0:1 Ondrej Tomovic (2.)

1:1 Jiri Havelka (6., Elfmeter)

2:1 Martin Popelka (41.)

2:2 Thomas Pany (68.)

Weitra: M. Schlögl, J. Novotny, M. Hobiger, M. Walter, D. Gattringer, M. Popelka, R. Wermke, J. Havelka, M. Gattringer, L. Weissensteiner (79. D. Steindl), B. Müller; A. Köfinger, F. Rozliwka, M. Maierhofer

Trainer: Klaus Doppler

Kautzen: F. Hauer, O. Tomovic, T. Pany, D. Zuba, D. Fasching, D. Kainz, M. Weiss, R. Oberleitner (90+2. B. Bauer), K. Holzepl, D. Kainz, F. Zuba; M. Blei, G. Neuwirth, O. Semper, T. Znaimer

Trainer: Jiri Pabousek

Karten:

Gelb: Daniel Gattringer (11., Foul), Bernhard Müller (47., sonst.) bzw. Dominik Kainz (43., Foul), Daniel Fasching (79., Kritik)