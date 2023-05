St. Martin rettete noch das X

St. Martin - Hartl Haus 2:2. Kartenspiele von Schiedsrichter Nafaa Nagbou im Lainsitztal. Insgesamt verteilte der Unparteiische insgesamt acht Gelbe, drei Gelb-Rote und eine Rote Karte. Dabei verlief die Begegnung in den ersten 45 Minuten eher ruhig ab. Die Heimischen mussten mehrere Stammspieler verletzungsbedingt sowie Fabian Raffetseder und Stefan Teufel (beide gesperrt) vorgeben. Es entwickelte sich von Beginn an ein lauer Mittagskick (Anpfiff bereits um 13 Uhr) mit nur ganz wenigen Torszenen. Eine davon hatte der als Sturmspitze aufgebotene Ungar Balazs Opavszky. Dessen Freistoß aus etwa 22 Meter klatschte jedoch an die Querlatte (10.). Vor dem Tor von Torsten Flicker tat sich bis zur 36. Minute gar nichts. Doch mit der ersten Chance gingen die Gäste in Führung. Der eingewechselte Rene Holzinger köpfte einen Corner aus kurzer Distanz ins kurze Eck ein – 0:1. Das war zugleich der Pausenstand.

Gäste gingen in Minute 79 2:0 in Führung

St. Martin kam etwas frischer aus der Kabine, verzeichnete durch Opavszky zwei gute Möglichkeiten. Einmal verfehlte er knapp das lange Eck, bei einem Freistoß fehlten nur Zentimeter. Bei seiner dritten Gelegenheit ließ er sich, Mutter Seelen am Elferpunkt stehend, den Ball noch von einem Verteidiger abluchsen. Schließlich konnte Tormann Ersoy einen Schuss von Weissenbäck nur auf Raten bändigen. Bei einem der wenigen Vorstöße der Gäste foulte Martin Hobigger im Strafraum Rene Holzinger. Den fälligen Strafstoß verwandelte Salih Önsoy sicher – 0:2 (79.). Noch vor dem Anstoß sah Dominik Kocourek wegen Beleidigung glatt Rot. Mit nur zehn Mann kassierte die Grubeck-Truppe bald darauf das 1:2. Der inzwischen in den Angriff beordete Andreas Wandl staubte nach einer Fußabwehr von Tormann Ersoy ab. Im Finish überschlugen sich die Ereignisse. Nach einem Foul von Ersoy an Marius Wandl im Strafraum gab es zurecht Elfmeter, den Josef Kluzak mit ein wenig Glück in der Nachspielzeit zum 2:2 verwandelte. In der sechsminütigen Nachspielzeit flogen auch noch Benjamin Schaden (St. Martin) und Thomas Michael Scheibelberger (Hartl Haus) vom Platz.

Statistik:

St. Martin - Hartl Haus USC 2:2 (0:1)

Torfolge: 0:1 (36.) Holzinger, 0:2 (79., Elfmeter) Önsoy, 1:2 (82.) Wandl, 2:2 (91., Elfmeter) Kluzak

Karten: Wandl (90., Gelb/Rote Karte Unsportl.), Schaden (94., Gelb/Rote Karte Foul), Kluzak (72., Gelbe Karte Foul), Wandl (69., Gelbe Karte Foul), Schaden (75., Gelbe Karte Foul), Decker (78., Gelbe Karte Foul), Weissenbäck (93., Gelbe Karte Foul), Hobbiger (86., Gelbe Karte Unsportl.), Opavszky (45+2., Gelbe Karte Unsportl.), Wandl (95., Gelbe Karte Foul)Scheibelberger (94., Gelb/Rote Karte Unsportl.), Terzi (45+2., Gelbe Karte Unsportl.), Kocourek (80., Rote Karte Beleid.), Kocourek (78., Gelbe Karte Unsportl.), Scheibelberger (55., Gelbe Karte Foul), Ersoy (89., Gelbe Karte Foul)

St. Martin: Anibas (74. Decker), Flicker, Wandl Marius (89. Cepak), Haubner, Pischinger, Wandl Andreas, Opavszky, Kluzak, Weissenbäck, Troll (66. Schaden), Hobbiger

Hartl Haus USC: Önsoy, Scharf, Vavrina, Kocourek, Terzi, Herzan (30. Holzinger), Ersoy, Kerschbaum, Barman, Scheibelberger Thomas Michael, Marchsteiner

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Nafaâ Nagbou