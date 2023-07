Freude in St. Martin: „Die Verstärkung, die wir gesucht haben“

Nur wenig an ihren Mannschaften herumgedoktert haben in der Transferphase der USC Litschau und der SC St. Martin. Das könnte sich auszahlen. Beide Teams spielen derzeit in guter Frühform, die punktuellen Verstärkungen dürften sich auszahlen.

Litschau gewann daheim gegen Lengenfeld (1. Klasse Nordwest/Mitte) knapp mit 4:3. Mit der Entwicklung der Mannschaft ist Neo-Coach Martin Glaser sehr zufrieden, ebenso mit der enormen Trainingsbeteiligung. „Es war ein guter Test. Das was wir uns für die Zukunft vorgenommen haben, klappt schon recht gut. Neuzugang Trnka ist sicher eine Verstärkung, steuerte ein Tor bei.“ Der Sieg hätte durchaus höher ausfallen können, die Schrammelstädter vergaben einige Hochkaräter. Am Samstag geht die Testphase mit dem Heimspiel gegen Horni Zdar und am Mittwoch in Amaliendorf weiter.

Top-Bilanz für Lainsitztaler

Zweites Testspiel, zweiter Sieg - so lautet die Bilanz von St. Martin. Das 1:0 gegen Amaliendorf war aufgrund der sehr starken Leistung in der ersten Hälfte hochverdient. Da vergaben die Lainsitztaler einige Hochkaräter für eine höhere Pausenführung. Trainer Andreas Bachhofner-Wurm legt den Schwerpunkt in der Vorbereitung auf die Defensive: „Wir haben in der Vorsaison zu viele Gegentore zugelassen, müssen kompakter stehen.“

Da Andreas Wandl noch urlaubt, spielte Clemens Weissenbäck in der Viererkette und lieferte eine souveräne Leistung ab. Neuzugang Jiri Miker war viele Meter unterwegs und sorgte vor dem Tor für viel Gefahr. „Er ist die Verstärkung die wir gesucht haben“, freut sich der Coach. Mit Groß Gerungs ist am Samstag wieder ein Gebietsligist in St. Martin zu Gast.