Litschau: Gelungenes Debüt für Matjeka

St. Martin - Litschau 1:3. Geglücktes Trainerdebüt für Pavel Matejka, der erstmals auf der Betreuerbank Platz nahm, im Bezirksderby. Die erste Großchance verzeichneten jedoch die Lainsitztaler schon in Minute elf. Das rettete Ondrej Sourek nach einem Lattentreffer gegen den einschussbereiten Stefan Teufel gerade noch auf der Linie. Das erste Tor fiel aber dann auf der anderen Seite. Sebastian Jungbauer verwertete eine Maßflanke des aufgerückten Außenverteidiger Benjamin Hofbauer von der linken Seite per Kopf genau ins untere Eck – 0:1 (20.). Nur wenige Minuten davor mussten die Heimischen schon das erste Mal wechseln. Patrick Howegger musste mit Verdacht auf Muskelriss das Spielfeld verlassen. In Minute 35 war auch für Kapitän Christopher Bruckner wegen einer Knieverletzung Schluss. Dazwischen verzog Jungbauer nur knapp am kurzen Eck vorbei, nach genau einer halben Stunde stand Linksverteidiger Martin Hobbiger alleine vor Jiri Kubat, doch der Keeper ging als Sieger hervor, den Nachschuss donnerte der eingewechselte Dominik Decker in den wolkenlosen Himmel. Noch vor der Pause erhöhten die Schrammelstädter auf 2:0 (38.) Vit Brabec zirkelte einen Freistoß aus sehr spitzem Winkel genau ins Kreuzeck.

St. Martin kam auf, an der Niederlage änderte das aber nichts

Nach dem Seitenwechsel verzeichneten die Hausherren mehr Spielanteile, ohne vor dem Tor der Gäste ernstlich in Gefahr zu bringen. Schließlich war es der sehr gut aufgelegte Teufel, der von der Verteidigung der Gäste im Strafraum zu viel Freiheit hatte und auf Höhe des Elfmeterpunktes präzise ins lange Eck abschloss (67.). Die Begegnung wurde zusehends ruppiger und zerfahrener. Schließlich erwischte es mit Jungbauer auch einen Litschauer, der nach einem Pressschlag mit einer Knöchelverletzung frühzeitig unter die Dusche musste (76.) und durch Christoph Tischler ersetzt wurde. Tischler war auch der Ausgangspunkt zur endgültigen Entscheidung in Minute 89. Da die Heimischen immer vehementer auf den Ausgleich drängten, fanden die Auswärtigen in der Offensive oft sehr viel Raum vor. So entstand plötzlich eine zwei gegen eins Situation. Tischler spielte den mitgelaufenen Daniel Kavka ideal an, der scheiterte vorerst im Duell gegen Tormann Torsten Flicker, über Umwegen fiel die Kugel noch einmal Kavka vor die Beine. Der fackelte nicht lange und überhob den zu weit vor seinem Tor postierten Flicker.

Auf beide Vereine wartet am kommenden Wochenende eine Doppelrunde. St. Martin ist am Freitag in Kautzen zu Gast, und muss am Montag, 1. Mai in Gastern antreten. Litschau erwartet am Samstag daheim Schlusslicht Windigsteig, am Montag steht das abgesagte Nachbarderby in Brand am Programm.

Statistik:

St. Martin - Litschau 1:3 (0:2)

Torfolge: 0:1 (20.) Jungbauer, 0:2 (38., Freistoß) Brabec, 1:2 (67.) Teufel, 1:3 (89.) Kavka

Karten: Kavka (32., Gelbe Karte Unsportl.), Šourek (72., Gelbe Karte Foul), Kubat (90+1., Gelbe Karte Unsportl.)

St. Martin: Weissenbäck (74. Kaineder), Wandl Andreas, Raffetzeder, Howegger (18. Decker), Flicker, Teufel, Kluzak, Bruckner (35. Kurzmann), Opavszky, Hobbiger, Pischinger

Litschau: Kavka, Kubat, Brabec, Fritz (78. Deimel), Hackl, Weisgram, Šourek, Stiedl, Hofbauer, Jungbauer (76. Tischler), Mantler Jakob (66. Friedrich)

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Emre Kaya