St. Martin überrollte die Ritter

St. Martin - Rappottenstein 5:1. Bei den Lainsitztalern war der in der Vorwoche erkrankte Balazs Opavszky ebenso wieder an Bord wie Fabian Raffetseder, der in Windigsteig seine Sperre nach der fünften gelben Karte absitzen musste. Dafür fehlte Daniel Krejdl, der verletzungsbedingt länger ausfallen wird, wie Sektionsleiter Klaus Kirschbaum erklärte.

Die Hausherren, die mit zwei Niederlagen in die Rückrunde starteten, gingen papierformgemäß schon nach acht Minuten in Führung. Nach einem Corner traf Roland Pischinger zum 1:0. Die Hausherren waren zwar die spielbestimmende Elf, konnten ihre Überlegenheit nicht in Tore umsetzen. So waren es die Gäste, die nach 39 Minuten jubeln durften. Stefan Kropik schloss einen gelungenen Angriff zum Ausgleich ab. „Wir haben uns nach dem schnellen Gegentor gut erfangen“, meinte Gästecoach Mario Huber.

Vier Tore binnen 13 Minuten

Die Auswärtigen starteten auch gut in den zweiten Spielabschnitt, ließen sich aber nach einem vermeintlichen Foul an einem ihrer Spieler aus dem Tritt bringen und kassierten dadurch das 2:1 durch Raffetseder in Minute 65. Innerhalb von 13 Minuten kassierten die Ritter vier Tore. Opavszky erhöhte per Freistoß auf 3:1 (68.), abermals Raffetseder (74.) und der eingewechselte Dominik Decker (78.) sorgten letztlich für einen klaren Sieg, und ersten Sieg in der Rückrunde.

„Schade, da war mehr drinnen“, ärgerte sich Huber unmittelbar nach dem Spiel. St. Martin muss am Sonntag zum im Frühjahr erstarkten, an Tabellenplatz zwei liegenden Gastern antreten, Rappottenstein ist beim abstiegsbedrohten Konkurrenten Windigsteig zu Gast.

Statistik:

St. Martin - Rappottenstein 5:1 (1:1)

Torfolge: 1:0 (8.) Pischinger, 1:1 (39.) Kropik, 2:1 (65.) Raffetzeder, 3:1 (68., Freistoß) Opavszky, 4:1 (74.) Raffetzeder, 5:1 (78.) Decker

St. Martin: Flicker; Raffetzeder, Opavszky, Wandl, Teufel, Weissenbäck (87. Anibas), Pischinger (87. Kaineder), Kluzak (87. Wandl), Bruckner, Hobbiger (77. Kurzmann), Howegger (64. Decker)

Rappottenstein: Jozic; Michalec, Schartmüller (54. Bolina), Kropik, Pichler, Hammerl, Trondl (76. Penka), Böhm-Gundacker, Wagner (76. Weichselbaum), Wagner (76. Weichselbaum), Hami

120 Zuschauer, Schiedsrichter: Hikmet Inal