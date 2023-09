Der Aufsteiger mischt die Liga auf

Drei Siege, ein Remis. Mit dem 6:1 gegen Gastern unterstrich Aufsteiger Waldhausen den starken Saisonstart und führt nach vier Runden das Tableau an. „Ich hoffe, die Serie reißt nicht so bald“, hatte Coach Patrik Zelinsky nach dem Kantersieg gut lachen. Schon in der Meistersaison forderte er seine Mannen, wollte sich stetig verbessern und war – teilweise – auch nach guten Ergebnissen nicht vollends zufrieden. Er will seinen Jungs eine Etage höher Zeit geben: „Wir trauen uns mehr zu, kommen schön langsam in der 1. Klasse an. Aber natürlich müssen wir uns in einigen Punkten noch steigern, damit wir noch besser werden.“

Ist sein Team auch in der 1. Klasse ein Meisterschaftskandidat? „Wenn wir nach zehn Runden dort stehen, wo wir jetzt stehen, dann kann man uns schon als einen von einigen Meisterkandidaten sehen. Nach vier Runden ist das aber noch ein bisschen zu früh“, bremst er. Ganz generell wollte er nichts von irgendwelchen Platzierungen hören, sondern einfach Freude am Spiel haben und die Fans begeistern: „Ich hab es schon vor der Meisterschaft gesagt, wir wollen jedes Spiel gewinnen, wohin die Reise dann geht, das wissen wir noch nicht. Wenn wir auf dem Platz stehen, wollen wir auch das Spiel diktieren und unseren Zuschauern was bieten.“ Nachsatz: „Wir wollen möglichst lange oben in der Tabelle dabeibleiben und jeden Gegner vor schwierige Aufgaben stellen.“