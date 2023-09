Seite an Seite mit Sohn: Damir Grabovac auch mit 54 noch im Einsatz

Mit knapp 54 Jahren noch 90 Minuten in einer 1. Klasse Kampfmannschaft? Was für viele unvorstellbar klingt, wurde am Samstag für Damir Grabovac beim SV Waldhausen zur Realität. „Sicher, da und dort zwickt es am Tag nach dem Match, aber das ist normal für mich. Als Trainer ist es anstrengender. Da bist du verantwortlich für die ganze Mannschaft“, antwortete der langjährige Profi-Kicker und jetzt erfolgreiche Trainer aus Zwettl gewohnt sympathisch am NÖN-Telefon. Er war aber ehrlich: „Wenn du nicht mit der Mannschaft trainierst, ist es ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht einmal, wie alle heißen.“

Waldhausen konnte nicht das sonst so dominante Ballbesitzspiel aufziehen, sondern musste sich aufgrund der vielen Ausfälle in Kautzen sogar aufs Kontern verlegen - zur Reserve konnte Waldhausen aufgrund des Personalmangels gar nicht antreten. „Wir haben etwas versucht, was wir eigentlich nicht wollen und nicht können, aber aufgrund unserer dünnen Personaldecke war es notwendig“, erklärte Coach Patrik Zelinsky. Immerhin: Der Plan ging auf, Waldhausen feierte einen 2:0-Auswärtssieg durch Tore von Julian Hagmann und Daniel Gutmann.

Sohn Valentin als „rotes Tuch“

Damir Grabovac war im zentralen Mittelfeld im Einsatz. Dass er dabei noch mit Sohn Valentin gemeinsam in der Kampfmannschaft kicken kann, freut ihn. Wenn sein Sohnemann aber gefoult wird, ist aber Schluss mit lustig. „Wenn sie mich foulen, ist es mir wurscht. Aber bei meinem Sohn geht das nicht“, kommt der sorgende Vater durch, wenn Valentin härter angegangen wird. Gegen ein Wiedersehen in der nächsten Spielzeit hätte Damir nichts – allerdings als Gegner: „Waldhausen steigt auf und dann spielen wir gegeneinander“, prophezeit der Trainer von Gebietsligist Weißenkirchen.

Für den Damir Grabovac war es übrigens ein rundum gelungenes Wochenende. Nach dem Sieg als Spieler mit Waldhausen jubelte er am Sonntag mit Weißenkirchen auch über einen Sieg - 3:1 gegen Tabellenführer Heidenreichstein. So viel an einem Wochenende im Einsatz zu sein, ist für den Trainerfuchs allerdings nichts mehr: „Ich will es nicht jede Woche machen müssen, das brauche ich nicht. Aber so, einmal aushelfen – das geht. Nächstes Jahr vielleicht wieder.“