Jiri Havelka mit Knieverletzung out

Nach zwei abgesagten Heimspielen war der SV Weitra zu Gast in Schwarzenau. Der im Finish fixierte 3:1-Sieg wurde überschattet von der wohl schweren Knieverletzung von Jiri Havelka, die er sich ohne Fremdeinwirkung zuzog. „Die genaue Diagnose müssen wir noch abwarten. Ich hoffe, es ist kein Kreuzbandriss, sondern lediglich das Innenband betroffen“, meinte Trainer Klaus Doppler.

Havelka brachte knapp vor seinem Ausscheiden seine Farben per Strafstoß in Führung. Nach dem Ausgleich von Goalgetter Lukas Merkl stellten Jiri Novotny (per Kopf) und Tobias Rozliwka in der Schlussminute die Weichen auf Sieg. „Schwarzenau hatte ein wenig mehr Spielanteile, aber wir waren defensiv sehr gut organisiert. Die Innenverteidigung hatte Merkl sehr gut im Griff, bis auf das Tor und noch eine weitere gute Chance gleich danach“, so Dopplers Kurzanalyse. Weitra empfängt am Sonntag um 13 Uhr Raxendorf. „Gegen die haben wir eine Rechnung offen, haben die letzten beiden Spiele verloren“, ist Doppler auf einen Sieg heiß.