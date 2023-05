Abstiegszone nach acht Monaten verlassen

246 Tage. So lange steckte Windigsteig in der Abstiegszone – bis vergangenen Freitag. 5:2 fertigte die Hrubý-Truppe Kautzen ab, hievte sich nach dem zweiten vollen Erfolg en suite erstmals seit Runde vier wieder ans rettende Ufer. Das Abstiegsgespenst vertrieben haben die Windigsteiger aber noch nicht – eine kleine Vorentscheidung im Abstiegskampf könnte sonntags fallen.

DER HAKEN AN DER SACHE Windigsteig hatte am Wochenende durch den klaren Dreier gegen Kautzen und das Verlassen der Abstiegszone zwar allerhand zu bejubeln – aber auch zwei Wermutstropfen zu beklagen: Schon vorm Heimspiel gegen die Kautzener verletzte sich der schon zuvor angeschlagene Patrick Polly. Windigsteigs Kapitän, der wichtiger Bestandteil der Abwehrriege ist, könnte unter Umständen länger ausfallen – Fixes sagen konnte Obmann Gerhard Lamatsch nach dem 5:2 über Kautzen aber noch nicht. Nochmals dicker kam‘s für seine Truppe dann aber unmittelbar vor dem Pausenpfiff: Torhüter Lukáš Hejníček verletzte sich bei einem Abschlag. „Er hat sich ein ‚Ziagal‘ geholt. Der Ausfall ist natürlich besonders bitter, aber David Hrubý hat ihn bravourös vertreten“, schilderte Lamatsch. Coach Hrubý sprang für Durchgang zwei nämlich selbst in die Presche und vereitelte zwei USV-Chancen mit gewohnt starken Paraden. In der sechsten Minute der Nachspielzeit krönte die Vereinslegende dann den ungeplanten Auftritt: Beim zweiten Elfmeter für Windigsteig schnappte sich der Ersatztormann selbst die Kugel und verwertete souverän. „Der Elfer war dann eine Draufgabe“, meinte Lamatsch. Für den Vereinsobmann resultiert der deutliche Heimerfolg gegen Kautzen aus dem Sieg im Kellerduell gegen Rappottenstein: „Dieser Sieg war ein mentaler Schub für die Mannschaft.“ Gegen Kautzen sei dann „jeder für jeden gelaufen“, jeder habe für jeden „gekämpft.“

VORENTSCHEIDUNG AM SONNTAG? Dass der Abstiegskampf extrem eng weitergehen wird, zeigt ein Blick auf die Tabelle: Sowohl Windigsteig, als auch Echsenbach und Rappottenstein sind derzeit punktegleich. Alle drei Teams halten bei elf Zählern – Hartl Haus hat allerdings eine Partie weniger absolviert als beide Konkurrenten. Die nächsten Wochen könnten den Abstiegskampf aber schon entscheiden: Am Sonntag wird Windigsteig von Hartl Haus empfangen, für Lamatsch ein „Sechs-Punkte-Spiel“: „Es wird eine harte Partie und vielleicht auch schon eine Vorentscheidung, denn die drei unten werden es sich ausmachen – die anderen Teams sind sowieso schon zu weit weg.“ Am übernächsten Spieltag treffen dann Hartl Haus und Rappottenstein aufeinander, während Windigsteig am selben Tag Nondorf empfängt. Spannend bleibt der Kampf im Keller jedenfalls.