Erster Sieg seit 322 Tagen

Werbung

14. Mai 2022: Am 21. Spieltag der vergangenen Saison empfängt Windigsteig auf Platz acht Tabellennachbar Gastern auf Rang neun. Per 5:1-Kantersieg befördern die Windigsteiger die Gasterner vom Platz, ein früher Doppelpack von Jan Bulusek und Treffer von Lukas Matyska, Johannes Meyer und Petr Liska ebnen den Weg zum Kantersieg. Gastern bleibt nur der Ehrentreffer vom Elfmeterpunkt.

Sprung zum 3. April 2023: Petr Liska trifft erneut, diesmal sogar doppelt, dreht einen 0:1-Rückstand gegen St. Martin zugunsten Windigsteigs. André Sindlgruber sorgt letztlich für die Vorentscheidung.

322 Tage liegen zwischen beiden Partien, kein einziges der 19 Pflichtspiele in diesem Zeitraum gewinnen die Windigsteiger, nur zweimal spielen sie im Herbst unentschieden. Als abgeschlagenes Schlusslicht überwintert der SVW, baut den Kader im Winter kräftig um und installiert Ex-Torhüter David Hruby nach dem Rücktritt von Markus Zimmel als neuen Trainer. Zum Frühjahrsauftakt unterliegen die Windigsteiger dann Vitis 1:3.

Am Samstag war es endlich so weit

Am Samstag ist es dann aber soweit: 3:1 siegt Windigsteig über St. Martin, die Hausherren treffen sogar ein viertes Mal. Markus Pollys Tor erkennt Schiedsrichter David Kolm aber aufgrund einer vermeintlichen Abseitsstellung ab, übersieht einen Lainsitztaler Verteidiger an der Grundlinie. Ist der Knopf jetzt endlich aufgegangen? „Ich hoffe es“, meint Windigsteig-Obmann Gerhard Lamatsch im Nachgang und betont: „Die Freude ist natürlich groß über den Sieg, noch dazu gegen St. Martin, den Fünften. Es war ein Spiel auf Augenhöhe, die Mannschaft war top.“ Besonders die Abwehr sei „sehr gut“ gewesen – bis auf den Gegentreffer zum zwischenzeitlichen 1:0 für die Gäste. Durch den Premierensieg holen die Windigsteiger wichtige Punkte im Abstiegskampf, verkürzen den Abstand aufs rettende Ufer auf drei Zähler. Der Vorletzte Echsenbach ringt Weitra am Wochenende einen Punkt ab, der Vorvorletzte Rappottenstein verliert in Vitis. Es bleibt also eng im Tabellenkeller.

Zwei Wermutstropfen gibt‘s aber auch: Sowohl Markus Polly als auch Daniel Telecican sehen gegen St. Martin ihre fünfte Gelbe Karte, fehlen damit gesperrt am Ostermontag.

Dann heißt‘s David gegen Goliath. Windigsteig gastiert nämlich beim 37 Punkte entfernten Tabellenführer in Dobersberg. „Ich hoffe, dass wir mit der Aufgabe wachsen und Dobersberg vielleicht auf dem falschen Fuß erwischen. Aber die Dobersberger sind immens stark, daheim nochmals stärker“, meinte Lamatsch. Nachsatz: „Wir können aber nur überraschen – und vielleicht ein nicht eingeplantes Körnchen mitnehmen.“