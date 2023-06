Am Freitagabend um kurz vor 21.30 Uhr war's amtlich: Der SV Windigsteig muss absteigen. Dreimal glichen die Windigsteiger im Derby gegen Schwarzenau aus, kamen am Ende aber nicht über ein 3:3 gegen den Lokalrivalen hinaus. Allein ein Sieg hätte bei einem gleichzeitigen Punktverlust Echsenbachs in Litschau am Sonntag die Chance auf den Klassenerhalt gewahrt.

Nach Abpfiff war die Enttäuschung im Lager des Schlusslichts spürbar riesig, Obmann Gerhard Lamatsch brachte es auf den Punkt: „Es ist schade. Wunder gibt es für uns keines mehr.“ Der Vereinschef haderte nach dem soliden Auftritt seines Teams besonders mit der Leistung von Schiedsrichter Herbert Anderl, der gleich mehrere strittige Situationen zu Gunsten der Schwarzenauer ahndete: „Beim Stand von 2:3 hat er einen klaren Tor-Raub nicht gepfiffen, obwohl der Spieler den Ball mit der Hand herunterfängt. Kurz danach hätte es nach einem Foul an André Sindlgruber Elfmeter geben müssen. Und beim 2:1 für Schwarzenau stand der Passgeber ganz klar im Abseits.“

Vier Jahre lang war der SV Windigsteig nach dem erstmaligen Aufstieg in die 1. Klasse 2019 zuletzt Teil der „Waldviertler Premier League“. Eine Zeit, die von der Corona-Pandemie und zwei abgebrochenen Spielzeiten geprägt war. 2019/20 mischten die Windigsteiger im Herbst als Liga-Neuling noch die Konkurrenz auf, überwinterten damals auf dem starken fünften Platz zwischen den beiden späteren 1. Klasse-Meistern von 2021/22 und 2022/23, Heidenreichstein auf Rang sechs und Dobersberg auf Platz vier. „Dass damals abgebrochen wurde, war natürlich bitter, denn gerade im ersten Jahr wäre es gut gewesen, wenn wir noch mehr 1. Klasse-Matchpraxis sammeln hätten können“, analysierte Lamatsch im Nachgang. 2020/21 stand seine Elf dann vor dem Abbruch auf Platz zwölf. 2021/22 schafften die Windigsteiger nach hartem Abstiegskampf den Klassenerhalt, beendeten die Spielzeit auf dem elften Platz. Heuer geht sich's nicht mehr aus, egal ob's am Ende der letzte oder der vorletzte Platz wird – das 2. Klasse-Ticket ist gebucht.

„Verloren haben wir's im Herbst“, hielt Lamatsch fest. Sieglos überwinterte die Truppe als Letzter mit zwei Zählern am Tabellenende. Für Lamatsch vor allem sinnbildlich: „Das Match in Kautzen (1:2), wo wir benachteiligt worden sind und das in Litschau (4:6), wo gleich drei Tore von uns nicht gegeben worden sind.“ Was in der Winterpause folgte, war der Trainerwechsel von Markus Zimmel zu David Hrubý, der der Mannschaft neues Leben einhauchte – am Ende aber die bescheidene Hinrunde nicht mehr kompensieren konnte. Zu personellen Veränderungen wollte Lamatsch noch nicht mutmaßen, stellte aber klar: „Der Trainer steht außer Diskussion.“ Hrubý ist nach Meistertrainer Gerhard Pfeisinger, Adolf Simon und Markus Zimmel der vierte Trainer, der sich in Windigsteig während den vier Jahren in der 1. Klasse an der Seitenlinie versuchte.

Trotz des Misserfolgs soll die Mannschaft großteils gehalten werden: „Wir wollen den Kader größtenteils halten. Dann werden wir schauen, was möglich ist. Wir kennen einige der Mannschaften in der 2. Klasse aktuell gar nicht“, merkte Lamatsch auch an. Sein Team steigt nämlich nicht in die altbekannte – und nicht mehr existente – 2. Klasse Waldviertel Thayatal ab, sondern in die 2. Klasse Waldviertel Zentral. Den direkten Wiederaufstieg gab Lamatsch nicht als Zielsetzung aus, in den abschließenden beiden Spielen geht's noch nach Raxendorf und zum Saisonabschluss daheim gegen Brand-Nagelberg. Lamatsch: „Wir wollen uns noch halbwegs schön verabschieden.“