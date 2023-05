Titel-Vorentscheidung fällt im Derby

Es wird das Spiel der Saison. Erster gegen Zweiter, noch dazu ein Derby. Wenn am Sonntag um 16.30 Uhr Dobersberg und Gastern aufeinandertreffen, kommt‘s zum Duell der zwei letzten verbliebenen Klubs im Titelrennen – und nach spätestens 90 absolvierten Minuten auch zu einer Vorentscheidung um den Titel.

„Wenn wir gewinnen, sind wir durch“, sagte Dobersbergs Trainer Tadeusz Cpyka schon nach dem eindrucksvollen 4:0 in Schwarzenau und Sektionsleiter Harald Pelz schlug im Nachgang in dieselbe Kerbe: „Wenn das Derby zu unseren Gunsten ausgeht, ist es zwar rechnerisch noch möglich, uns den Titel streitig zu machen. Aber dann sind wir durch.“ Gasterns Sektionsleiter Bernhard Immervoll macht sich indessen keine Hoffnungen mehr auf den Titel: „Fix Meister sind sie (Dobersberg, Anm.) ja sowieso schon. Aber ich bin froh, dass es sich rechnerisch noch nicht ausgeht, dass sie es gegen uns fixieren könnten.“

Die Ausgangslage ist klar: Bei einem Spiel weniger beträgt der Dobersberger Vorsprung auf den Lokalrivalen aus Gastern derzeit elf Zähler. Behält der Herbstmeister im Bezirksduell die Oberhand, wächst der Punkte-Polster der Dobersberger auf 14 Punkte an. Geht man nun davon aus, dass Dobersberg auch das Nachtragsspiel gegen Weitra am 29. Mai gewinnt – wodurch gedanklich beide Teams aktuell gleich viele Spiele absolviert hätten, wäre Dobersberg schon 17 Punkte vorn. Gastern müsste demnach also von sieben Partien mindestens sechs gewinnen, Dobersberg das verbleibende Restprogramm verlieren.

Nicht beim Derby dabei sein wird Mathias Weiss. Der 19-jährige Verteidiger zog sich in Schwarzenau eine Oberschenkelblessur zu, fällt laut Pelz die nächsten „zwei oder drei Wochen“ aus. Nach 56 Minuten musste er gegen beim ESV raus, sein Team siegte trotzdem klar. Für Pelz, der noch nach dem knappen Sieg über Rappottenstein meinte, dass eine Niederlage nur mehr eine Frage der Zeit sei, zufriedenstellend: „Die Reaktion darauf ist gekommen. Man hat gemerkt, dass da der Tabellenführer spielt, es war ein sehr gutes Match.“

Apropos Mathias Weiss, sowohl der Verteidiger als auch Stürmer René Wendl sollen Gerüchten zufolge im Sommer zum SV Waidhofen wechseln. Für beide wäre es eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte, Weiss kickte dort bis Sommer 2022, Wendl von 2014 bis 2016 im Nachwuchs. „Das sind alles Gerüchte, aber bei Gerüchten ist auch immer ein bisschen Wahres dran“, gab sich Pelz kryptisch. Die „ein oder andere Veränderung“ werde es im Sommer aber geben, bestätigte er bereits, betonte aber: „Wir werden alles daran setzen, das Team zusammenzuhalten, wir planen ja doch schon für die Gebietsliga.“ Einen Riesenschritt dorthin kann Dobersberg schon am Sonntag machen.