Pavel Matejka kehrt noch einmal nach Litschau zurück

In Litschau kehrt ein altbekanntes Gesicht noch einmal auf die Trainerbank zurück. Am Montagabend bestätigte Sportleiter Ralf Wagesreither, dass Pavel Matejka bis zum Sommer noch einmal das Traineramt übernimmt. Der 62-jährige Tscheche genießt in der Schrammelstadt Legendenstatus.

1996 kam der Stürmer Matejka erstmals zum SC Litschau, übernahm 1999 auch das Traineramt von Franz Ehrentraut und wurde mit den Schrammelstädtern gleich im Jahr darauf Meister in der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel, was den Aufstieg in die 2. Landesliga West bedeutete. Im Sommer 2003 trennten sich, ein Jahr nach dem Abstieg, die Wege. 2006 wurde Matejka Spielertrainer bei Allentsteig, danach ging es für ihn endgültig zurück in die Heimat.

Stammgast am Golfplatz in Haugschlag und regelmäßig im Waldstadion

„Der Kontakt zu Matejka ist nie abgerissen. Er war zumindest einmal im Jahr Gast im Waldstadion, zuletzt beim Aufstiegsspiel im Juni gegen Rehberg“, erzählt Ralf Wagesreither. Außerdem ist Matejka begeisterter Golfspieler, daher des Öfteren auch am Golfplatz in Haugschlag anzutreffen.

Der in Pardubice beheimatete, inzwischen 62-Jährige ist im Besitz der UEFA-Pro-Lizenz. Matejka war unter anderem Co-Trainer beim Erstligisten Hradec Kralove, Trainer bei TJ Dvur Kralove und Vysoke Myto, in der Saison 2017/18 Nachwuchscheftrainer und U19-Trainer in Hradec Kralove. Seine letzte Station war Chrudim als Co-Trainer.

Engagement nur bis Sommer möglich

Mit Matejka habe man den richtigen Mann an Bord gezogen, ist man in Litschau überzeugt. Wagesreither: „Er kann mit jungen Spielern sehr gut umgehen, hat mich und einige andere meines Jahrgangs in seiner Zeit in Litschau an die Kampfmannschaft herangeführt.“ Der Haken an der Sache: Matejka hat ab Sommer schon eine Vereinbarung mit einem Verein in Tschechien, ist daher nur in der Frühjahrssaison verfügbar. „Bis zum Sommer werden wir uns um einen Trainer bemühen, mit dem wir längerfristig planen“, sagt Obmann Christoph Wunderer. Kontaktiert wurde unter anderem der Raabser Langzeittrainer Werner Wagner. „Er hat aber derzeit aus privaten Gründen keine Zeit. Er wäre unser Wunschkandidat. Vielleicht klappt es im Sommer“, hofft Wunderer.

Matejka wird diese Woche der Mannschaft vorgestellt und sein erstes Training leiten. Premiere feiert er beim sonntägigen Heimspiel gegen Vitis.