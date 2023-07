Kautzen: Adolf Simon folgt auf Jiří Pabousek

Die Ära Jiří Pabousek beim USV Kautzen ist zu Ende. Nach drei Jahren trennten sich die Wege der Kautzener und des Tschechen, der im Juli 2020 den jetzigen Hoheneich-Trainer Ernst Gull beerbte. Der zuvor übrigens kein einziges Pflichtspiel an der Seitenlinie stand, überraschend vor die Tür gesetzt worden war. Im Gegensatz zu damals sei die Trennung von Pabousek nun einvernehmlich passiert, betonte Kautzens Obmann Karl Kainz: „Wir gehen im Guten auseinander. Er (Jiří Pabousek, Anm.) war sich nicht sicher, ob er über den Sommer hinaus weitermacht, also haben wir uns auf die Suche begeben. Plötzlich hatten wir dann zwei Trainer.“

„HAT MICH NICHT ÜBERRASCHT“ Die Einigung mit Adolf Simon war also schnell erzielt. Der 66-Jährige war nach seinem Aus als Reserve-Coach bei Landesligist SC Zwettl alles andere als überrascht von der Kontaktaufnahme aus Kautzen: „Als ich in Windigsteig Trainer geworden bin, hat sich Kautzen am nächsten Tag gemeldet. Als ich in Zwettl unterschrieben habe, hat sich Kautzen ein paar Tage später gemeldet. Das hat mich also nicht überrascht“, schmunzelte Simon, der erzählte: „Sie sind schon längere Zeit bemüht gewesen, dass wir wieder zusammenarbeiten. Deswegen habe ich ihnen auch schon gesagt, dass ich, bevor ich mit jemand anderem rede, mit ihnen rede.“ Schon von 2015 bis 2018 coachte der Pfaffenschlager die Kautzener, ehe er zur Saison 2018/19 an Michael Scherzer übergab und anschließend nach Heidenreichstein wechselte. Unter seiner Führung war Kautzen in der 1. Klasse durchwegs erfolgreich unterwegs, wurde 2015/16 neun Punkte hinter Champion Weitra Vizemeister, 2016/17 Dritter und 2017/18 Fünfter. An die Tabellenspitze wollte Kainz aber dennoch nicht schielen: „Wir müssen jetzt nicht gleich ganz ganz vorne mitspielen. Wir wollen im oberen Drittel dabei sein.“ Simon schlägt in dieselbe Kerbe: „Wir wollen im vorderen Drittel mitspielen.“ Er will außerdem vor allem den Nachwuchs forcieren: „Ich arbeite gern mit jungen Spielern, will einige heranführen an die Kampfmannschaft. Besonders freut mich auch, dass alle, die ich in meiner ersten Amtszeit in die erste Mannschaft gebracht habe, geblieben sind.“

NEUE SPIELER SOLLEN KOMMEN Dennoch will Kautzen, das die vergangene Saison auf Platz fünf abschloss, noch auf dem Transfermarkt tätig werden, auch ausländische Kraft soll für die kommende Spielzeit rüsten. „Da wird sich noch etwas tun“, sagte Simon, „spruchreif“ sei aber noch nichts, betonte Kainz. Notwendig seien neue Kicker aber auch trotz Jugend-Fokus, meinte Simon: „Es sind doch einige Spieler dabei, die zum Beispiel eine eigene Firma gegründet haben oder beruflich im Herbst einfach nicht so viele Trainings und Spiele absolvieren können und ich bin dann keiner, der junge Spieler quasi einfach ins heiße Wasser schmeißt. Es ist deshalb wichtig, dass wir neue Spieler holen, breit aufgestellt sind. Um den 7. Juli erfolgt der Vorbereitungsstart, erster Testgegner am 15. Juli Simons Heimatverein Pfaffenschlag. Gern hätte die NÖN auch mit Jiří Pabousek gesprochen, er war blieb unerreichbar.