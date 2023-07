Zurückhaltung bei Bezirksklubs

Große Kader-Umbauten hatte keiner der drei Waidhofner Bezirksvertreter in der 1. Klasse Waldviertel geplant – sportlich total logisch: Gastern ist amtierender Vizemeister, Vitis kam in auf Platz drei zu liegen und Kautzen sicherte sich als Fünfter ebenso eine Platzierung im Spitzenfeld. Punktuell wurden die Kader aber verändert – am meisten tat sich in Kautzen.

WUNSCHSPIELER ABGEGEBEN Er war Kautzens absoluter Wunschspieler im Winter, Karel Holzepl. Der tschechische Offensivmann kam von Liga-Rivale Brand-Nagelberg. Vier Treffer in elf Spielen waren dem USV aber letztlich zu wenig: „Wir haben uns ehrlichgesagt mehr von ihm erwartet“, stellte Kainz klar, der aber auch betonte: „Wir gehen im Guten auseinander, ihm hat es in Kautzen sehr gefallen.“ Während des Frühjahres wechselte der 30-Jährige seinen Job, ging zur Polizei, konnte dadurch auch nicht immer spielen. Nun schloss er sich 1. Klasse-Absteiger Rappottenstein an. Einen direkten Ersatz verpflichtete der USV nicht, einen neuen Legionär aber schon: Adam Smid kommt aus Tschechien erstmals nach Österreich. Der 24-jährige Innenverteidiger soll die Defensive stabilisieren, da Abwehrchef Dominik Kainz nach wie vor verletzt fehlt. Apropos verletzt, angeschlagen ist auch nach wie vor Michal Veselský. Der Stürmer stand zuletzt Anfang August für Kautzen auf dem Platz, unterzog sich zuletzt einer Leisten-Operation. Beim USV bleibt er aber, sagte Kainz: „Er will unbedingt bei uns Fußball spielen – wann das aber wieder gehen wird, ist offen.“ Zurück zum Transfergeschehen: Neben Smid dockte auch Marco Baldreich aus Vitis an, außerdem kommt Philipp Gravschitz aus Waidhofen für ein Jahr auf Leihbasis nach Kautzen. Für Michael Preisinger hingegen endete die Leihe zu Kühnring. Und Youngster Benjamin Graussam wurde von Landesligist Schweiggers nach Ablauf seiner Leihe nun fest verpflichtet. Als einziges Bezirksteam tauschten die Kautzener außerdem (die NÖN berichtete) den Trainer, nach Jiri Pabousek steht Adolf Simon nun am Beginn seiner zweiten Amtszeit beim USV.

LANDESLIGA-ERFAHRUNG GEHOLT Keine großen Pläne am Transfermarkt verfolgte Vizemeister Gastern. Auf das Karriereende des langjährigen Leistungsträgers Lukas Adam mussten die Gasterner aber reagieren, verpflichteten Michael Polt von Landesligist Waidhofen – der übrigens gleich beim 7:4-Testspielsieg über die zweite Mannschaft des Kremser SC ein Tor beisteuern konnte. Ex-Amaliendorfer Manuel Eichler legte außerdem seinen Pass nach Gastern, wird aber wohl nicht so schnell ins Spielgeschehen eingreifen: „Bis Winter einmal sicher nicht, er hat eine OP vor sich“, erklärte Sektionsleiter Bernhard Immervoll, der „sehr zufrieden“ mit der Transferphase war. Obwohl sein Team mit dem Abgang von Stefan Deimel Richtung Waidhofen auch einen Stammspieler verlor: „Das ist schade, aber er hat gesagt, dass er das probieren will und da wollten wir ihm keine Steine in den Weg legen.“

KAPITÄN KEHRT NICHT ZURÜCK Im Sommer werde er wohl wieder zurückkehren, betonte Vitis-Sektionsleiter Gerald Dick noch im Winter in Hinblick auf die Leihe von Kapitän Stefan Flicker nach Heidenreichstein. Überraschend bleibt der Mittelfeldmann aber nun in der Gebietsliga. Fix verpflichteten die Vitiser dafür die bislang von Schweiggers, Waidhofen und Pfaffenschlag ausgeliehenen Jakub Sipek, Jonas Koller und Jonas Hofstetter. Marco Baldreich verließ als einziger Spieler den 1. SV, schloss sich Bezirkskonkurrent Kautzen an.