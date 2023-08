Setzt Gastern Heimserie gegen Vitis fort?

Am Samstagabend kommt's zum Duell zweier Titelfavoriten – Vizemeister Gastern trifft im Bezirksderby auf Vitis. Die beiden Konkurrenten verbindet seit Jahren eine – mehr oder weniger ernstzunehmende – Rivalität. „Unser Lieblingsgegner“, schmunzelte zuletzt Gastern-Sektionsleiter Bernhard Immervoll einmal mehr in Hinblick aufs Wochenende. Dabei geht's für seine Kicker nicht nur um wichtige drei Punkte im ersten Heimspiel und um Prestige, sondern auch um die Fortführung eines mittlerweile über acht Jahre anhaltenden Erfolgslaufes.

Seit Mai 2015 verloren die Gastener auf heimischem Rasen nämlich nicht mehr gegen Vitis. Nach 1:2-Rückstand zur Pause entschied der 1. SV die Begegnung damals mit 5:2 für sich. Keine gute Saison war's damals allerdings für beide Klubs, mit 32 Punkten beendeten sie die Spielzeit 2014/15 auf Platz zehn (Vitis) und elf (Gastern). Seither gab's für Vitis fünf Gastspiele beim Bezirkskonkurrenten – die allesamt keinen Dreier einbrachten (2:4, 2:2, 2:3, 1:4, 1:3). Seit mittlerweile sechs Jahren und dem 2:2 im Juni 2017 fuhren die Vitiser in Gastern außerdem nichts Zählbares mehr ein.

SPIELMACHER FEHLT SEHR Als Doppeltorschütze schon bei Gasterns 4:2 2015 dabei: Der heutige Gastern-Kapitän Jürgen Höbinger. Der Torjäger sicherte dem USV auch am vorangegangenen Wochenende einen wichtigen Punkt in Litschau. „Das 1:1 war gerecht“, meinte Immervoll. Den Abgang Lukas Adams sowie den Ausfall Simon Premms hätte man bemerkt: „Man hat es schon gut erkannt, dass mit Lukas Adam der fehlt, der das Spiel organisiert hat. Und dadurch, dass uns Simon Premm in der Verteidigung gefehlt hat, war auch mehr Nervosität da.“ Die sah er auch bei Neuzugang Michael Polt: „Ich bin super zufrieden mit ihm, aber ich glaube, dass er etwas nervös war, weil es sein erstes Spiel für Gastern war.“ Gegen den „Lieblingsgegner“ werde es schwer: „Vitis ist halt Vitis.“

„WIRD WIE IMMER SCHWIERIG“ Ins Prestige-Duell gehen die Vitiser mit drei Derby-Punkten im Gepäck. Gegen Lokalrivale Hartl Haus Echsenbach drehte die Höbarth-Elf das Spiel nach 0:1-Rückstand, siegte 2:1. Sektionsleiter Gerald Dick lobte besonders die Moral seiner Truppe: „Der Wille war immer da. Das zeichnet uns auch aus, das wir bis zum Schluss durchhalten.“ Auch die Vitiser haben Ausfälle zu verzeichnen: Tobias Süss und Julian Eigner, die beide noch an Verletzungen aus der Vorsaison laborieren, werden noch länger ausfallen. Florian Kargl, der sich zuletzt eine Zerrung zuzog, absolvierte gegen die „Echsen“ bereits einen Kurzeinsatz, könnte in Gastern wieder mehr Einsatzzeit bekommen. „Es wird wie immer schwierig in Gastern. Aber ich hoffe, dass wir etwas mitnehmen“, meinte Dick.