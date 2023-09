Die Echsen können doch noch siegen

Mit einer Woche Verspätung stellte sich beim USC Hartl Haus der Trainereffekt ein. Nachdem die Echsenbacher vorige Woche im ersten Spiel unter Neo-Trainer Neven Mrdalj noch Aufsteiger Albrechtsberg 1:3 unterlagen, fegten sie diese Woche über Nondorf hinweg, feierten am Sonntag einen überraschenden Heimsieg - den ersten der Saison und einen überzeugenden obendrein.

Dabei profitierten die Echsen von einem Blitzstart. Marcell Maglica steuerte schon in den ersten 14 Minuten einen Doppelpack bei. Beim 1:0 profitierte er von einem Doppelpass, nachdem sich die Gastgeber seitlich durchkombinierten, vor dem zweiten Treffer wurde der Ball abgefälscht und landete genau vor seinen Füßen. Bis zur Halbzeit ließen die Heimischen wenig anbrennen. Nach dem Seitenwechsel tüteten Ben Hadj Amor und Josef Sindelar den Heimsieg endgültig ein. „Es war wichtig, dass wir nach vier Niederlagen einmal gewonnen haben. Wir müssen nicht in Schönheit sterben, sondern punkten“, freute sich Mrdalj natürlich über den Premierensieg.

Den Nondorfer Ehrentreffer besorgte auch Echsenbach: In die Sonne schauend bugsierte Torhüter Tomas Hrebejk den Ball ins eigene Tor. Das trübte die gute Stimmung freilich nicht. „Ein verdienter Sieg, auch in dieser Höhe“, freute sich Mrdalj. „Die Mannschaft hat sich super präsentiert und alles umgesetzt, was wir besprochen haben.“

Nachdem die ersten Punkte auf dem Konto sind, schaut der Trainer schon nach vorne. „Es sind noch Sachen zu verbessern, vor allem taktisch. Aber das werden wir nach und nach angehen.“ Bis zum Winter, so Mrdalj, sei es wichtig, möglichst viele Punkte zu holen. „Dann schauen wir weiter, müssen uns auf der einen oder anderen Position neu aufstellen.“

Warum, das verriet er auch gleich, die Trainingsbeteiligung stößt ihn nämlich sauer auf: „Mit nur einem Training in der Woche, kann man nicht besser werden. Ich brauche Spieler, die öfter trainieren kommen.“

Weiter geht's für Echsenbach mit dem schwierigen Auswärtsspiel gegen den SC St. Martin, der zuletzt in Vitis aber neuerlich Federn lassen musste (1:1).