Dumme Ausschlüsse: Riesenärger über Kartenspiele

Stinksauer war Hartl Haus-Trainer Johannes Grubeck nach Spielende in St. Martin. Seine Mannschaft hatte in den letzten zehn Minuten einen 2:0-Vorsprung verspielt. Vor allem die Entstehungsgeschichte ärgerte den Coach maßlos. „Da schießt du gerade das 2:0 und unmittelbar danach fängt sich Daniel Kozourek wegen Schiedsrichterbeleidigung die Rote Karte ein. Zu elft hätten wir das Spiel nicht mehr aus der Hand gegeben“, ist Grubeck überzeugt.

Dazu kam, dass man sich in der Nachspielzeit wegen einer Unstimmigkeit zwischen Tormann und Verteidiger einen Elfmeter einfing, der zum Ausgleich führte. Und in der Nachspielzeit wurde auch noch Thomas Scheibelberger mit Gelb-Rot von Platz gestellt. Grubeck. „Jetzt haben wir am Sonntag beim so wichtigen Heimspiel gegen Windigsteig zwei gesperrte Spieler“, schüttelte Grubeck den Kopf.

Zu allem Überdruss musste Stürmer Roman Herzan schon nach einer halben Stunde verletzungsbedingt ausgewechselt werden.