Echsenbacher Kicker feierten ihr 60-Jahr-Jubiläum

Am 15. Juli 1962 stellte der SC Echsenbach den ersten Antrag auf Eingliederung in den Niederösterreichischen Fußballverband. Richtig los ging es mit dem Fußball in Echsenbach dann im Jahr darauf. Somit begeht der Verein, der seit 1989 SC Hartl Haus heißt, heuer sein 60-Jahr-Jubiläum. Das wurde mit einem Fußball-Wochenende samt Grätzlturnier, Dämmerschoppen, Frühschoppen und Festakt ausgiebig gefeiert.

Die Festivitäten stiegen auf dem Sportplatz, mit dessen Bau im Frühjahr 1964 auf Gründen der Pfarre und von Josef Klang begonnen wurde, bereits 1966 erfolgte die Eröffnung. Knapp vor dem 20-Jahr-Jubiläum holte der SCE 1982 den ersten Meistertitel, gewann die 2. Klasse Nord und stieg in die 1. Klasse Waldviertel auf. Ein Meilenstein in der Vereinsgeschichte wurde am 26. August 1989 gesetzt, als in der Generalversammlung der neue Vereinsname SC Hartl Haus beschlossen wurde, der örtliche Fertighaus-Produzent als Hauptsponsor einstieg. 1995 gelang schon erstmals der Aufstieg in die Unterliga, richtig los ging der Erfolgslauf aber im Jahr 2008 mit der Verpflichtung von Damir Grabovac als Spielertrainer, der die Echsen bis 2012 von der 2. Klasse in die 2. Landesliga West führte. Dort wurde 2013 auch das 50-Jahr-Jubiläum begangen. Ab 2014 folgten viele Jahre in der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel, ehe in der Vorsaison der Abstieg in die 1. Klasse folgte.

Die ruhmreiche Geschichte war auch ein großer Teil bei den Ansprachen im Festakt. Obmann Erwin Nechwatal begrüßte die Anwesenden Ehrengäste, voran Vizepräsident des NÖ Fußballverbandes Reinhard Litschauer. Diakon Leopold Weiß, die Präsidenten, Bürgermeister Josef Baireder, Peter Suter (Hartl Haus) und Johann Lehr. Auch die zahlreichen ehemaligen Spieler des SC Hartl Haus, einige auch schon ab der Gründung des Vereines dabei: Edgar Eichler, Kurt Schilcher, Gerald Resch, Johann Leitgeb, Walther Hartl, Gottwald Frangl, Herbert Frangl und Stefan Schmuck, um nur einigen zu nennen. Auch die Abordnungen von Nachbarvereinen wurden herzlichst begrüßt.

Es folgte ein kurzer Rückblick von der Gründung im Jahre 1963 des SC Hartl Haus bis zum heutigen Tag. 60 Jahre Fußballverein habe eine besondere Bedeutung und darüber gäbe es ein ganze Menge zu erzählen, betonte Nechwatal. „Es sind viele Vereinsmitglieder und Ehemalige anwesend, die über viele historische Begebenheiten Bescheid wissen. Vor zehn Jahren zur 50-Jahr-Feier hat Herbert Frangl mit viel Aufwand eine umfangreiche Vereinschronik angelegt, welche die Geschichte des USC Hartl Haus von der ersten Stunde erzählt.“

Sportplatz-Umbauten laufen an

Zusätzlich zum Vereinsjubiläum sind es heuer genau 30 Jahre, dass das Vereinsgebäude errichtet wurde. „Jetzt ist es an der Zeit, wieder Veränderungen und Umbauten vorzunehmen“, führte Nechwatal aus. „Eine neue LED Flutlichtanlage, ein straßenseitiger Zubau zur Kantine mit etwa 49 Quadratmetern und eine Stehtribühnen-Überdachung mit ca. 200 Quadratmetern.“ Mit den Arbeiten wird in den nächsten Wochen begonnen.

Bürgermeister und Präsident Josef Baireder übernahm: „60 Jahre USC Hartl Haus haben rückwirkend eine beachtliche Geschichte und sind geprägt von Erfolg der unterstützenden Funktionären mit erfolgreichen Spielern und Trainern. Auch Infrastrukturell konnte vieles aufgebaut, erneuert und verbessert werden. Im Sportlichen gab es viele Höhen und Tiefen, Erfolge und Mieserfolge, vor allem der Durchmarsch der ersten Mannschaft von der 2. Klasse bis in die 2. Landesliga mit Trainer Damir Grabovac.“ Nach einigen Saisonen in der Gebietsliga erfolgte im Vorjahr der Abstieg in die 1. Klasse Waldviertel. Hier kämpft der Verein gegen den Klassenerhalt. „Mit den geplanten Infrastruktur an der Sportanlage erhoffen wir einen weiteren wichtigen Schritt für die Zukunft, vor allem für unsere Jugend vorbereitet haben.“

NÖFV-Vizepräsident Reinhard Litschauer überbrachte die Gratulationen von Präsident Johann Gartner. „Beeindruckend von der Geschichte des USC Hartl Haus, wie in sportlicher Weise und die erfolgreichen Vereinsarbeit“, gratulierte er den Präsidenten Baireder, Lehr und Suter, Obmann Nechwatal und allen Funktionären für ihre erfolgreiche Tätigkeit in den letzten 60 Jahren. Letztlich überreichte er auch eine Urkunde zum 60-jährigen Bestehen und ein kleines Geschenk.

Nach dem Festakt gingen die Feierlichkeiten in den gemütlichen Teil über, wo beim Frühschoppen in den vielen Erinnerungen geschwelgt werden konnte.

Bereits am Vortag wurde das Jubiläumsfest mit einem Grätzlturnier begonnen. Acht Mannschaften nahmen am Kleinfeldturnier teil. Am Ende holte sich das Team „Marktplatz“ den Sieg nach einem 2:0-Finalerfolg gegen „Fichtenberggasse“.