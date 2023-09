Mrdalj ist wieder da: Echsen trennen sich von Grubeck

Vor wenigen Wochen jubelte der USC Hartl Haus noch mit seinem Trainer Johannes Grubeck über den geglückten Klassenerhalt. Nach drei Runden mit drei Niederlagen in der neuen Saison war es mit dem Freudensturm aber wieder vorbei. Noch vor dem Wochenende trennte sich der Verein von seinem Trainer. Das Abschlusstraining vor Albrechtsberg leitete schon sein Nachfolger Neven Mrdalj.

Fünf Wochen Urlaub: „Wie soll der fit sein, integriert werden?“

„Beim Training am Dienstag hab ich zu den Spielern noch gesagt, dass das Albrechtsberg-Match meine Deadline ist. Bei einer Niederlage wäre es von meiner Seite auch so weit gewesen“, sagt Grubeck zur NÖN. Der Verein kam ihm schon unter der Woche bevor.

Für Grubeck, der in der Vorsaison nach wenigen Runden als Trainer ein zweites Mal zu Echsenbach zurückgekehrt ist, war die Vorbereitung ein Hauptfaktor für den schlechten Saisonstart. „Die war katastrophal“, sagte er, „wir haben innerhalb von einem Jahr 15 neue Spieler verpflichtet. Jeder weiß, wie schwer es ist, aus denen schnell eine Mannschaft zu formen.“ Grubeck nahm sich kein Blatt vor den Mund: „Da sind Spieler verpflichtet worden, die waren fünf Wochen im Urlaub. Fraglich, wie die körperlich fit sein bzw. in der Mannschaft integriert werden sollen.“

Mrdalj will Trainingsbeteiligung steigern

Wie schwierig die Aufgabe wird, das merkte Grubecks Nachfolger Neven Mrdalj, der in der Vorsaison den SC Gmünd in der 2. Landesliga West trainiert hat und der bereits vor zehn Jahren auch schon einmal Echsenbach (auch in der 2. Landesliga) coachte, gleich in seinem ersten Spiel. Gegen Albrechtsberg unterlagen die Echsen 1:3 - Niederlage Nummer vier en suite.

„Es ist sehr viel Arbeit“, weiß Mrdalj, der seit 2013 immer wieder mit Markus Strohmaier (damals noch Torhüter, heute Sportlicher Leiter) in Kontakt stand. „Aber ich habe zugesagt, weil es ein Verein ist, bei dem der Vorstand etwas bewegen will.“ Als erste Maßnahme will er die Trainingsbeteiligung steigern: „Die macht mir ein bisschen Sorgen. Da werden wir den Hebel ansetzen müssen. Es sind gute Spieler da, aber man muss sie ein bisschen herausfordern.“