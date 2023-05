Coach Matejka im Gespräch: „Ich will ein positives Klima schaffen“

Im Auswärtsspiel gegen St. Martin feierte Litschaus Neo-Trainer Pavel Matejka ein erfolgreiches Debüt auf der Trainerbank, bei den beiden Spielen am verlängerten Wochenende musste er jedoch wegen einer in der Vorwoche durchgeführten, schon länger geplanten Knie-Arthroskopie passen. „Wir waren aber vor und während der Spiele ständig im Kontakt mit ihm“, berichtete Co-Trainer Christian Kainz. Kommenden Sonntag beim Auswärtsspiel in Rappottenstein sollte Matejka wieder von der Bank aus Anweisungen geben.

Matejka, der als Spieler in der Saison 1984/85 mit Sparta Prag tschechischer Meister wurde – auch wenn er selbst etwas relativiert, da er nur neun Minuten spielte: „Der Kader war sehr groß und qualitativ sehr gut.“ – wurde aufgrund seiner Schnelligkeit und Dynamik als Aktiver meist auf der rechten Seite als Stürmer aufgeboten. In Most geboren, übersiedeten seine Eltern schon früh nach Hradec Králové, wo er noch immer seinen Wohnsitz hat.

Nach einigen Stationen bei Vereinen in der zweiten und dritten tschechischen Liga verschlug es ihn 1991 nach Österreich zum Landesliga-Verein Gablitz und wie berichtet 1996 erstmals nach Litschau, feierte dort den Aufstieg in die 2. Landesliga West. „Für mich ist Litschau immer noch ein Herzensverein“, erklärt Matejka, der neben dem Fußball auch immer im Krankenhaus in Hradec Králové gearbeitet hat, warum er noch einmal als Trainer in die Schrammelstadt zurückgekehrt ist. „Der Kontakt war schnell hergestellt.“

Und wie tickt der Mensch Matejka als Trainer?

Co-Trainer Christian Kainz beschreibt ihn als kommunikativen Menschen, der für alles ein offenes Ohr hat. „Pavel redet viel mit den Spielern, sieht alles positiv. Er hat für alles ein offenes Ohr und hat eine ganz andere Herangehensweise als alle anderen Trainer, die vor ihm bei uns waren.“ Dem Trainer ist ein positives, funktionierendes Umfeld wichtig. „Das ist hier in Litschau vorhanden“, sagt Matejka. „Die Fans sind fantastisch, das ist gut für das Vereinsklima und eine zusätzliche Motivation.“ Hört man sich bei den Spielern um, bekommt man schon nach so kurzer Zeit des Kennenlernens ein positives Feedback zu hören.

Matejka hat für die Spieler einen Leitspruch: „Der Ball ist der beste Freund.“ Er will aber die Spieler nicht unter Druck setzen. „Ich akzeptiere Fehler. Die Spieler dürfen keine Angst haben, sie müssen Selbstvertrauen tanken. Ich lebe Fußball, möchte die Spieler motivieren.“

Über den Kader hat er sich schon ein Bild verschafft

„Wenn wir komplett sind, haben wir viel Qualität in der Offensive. Trotzdem müssen wir auch hinten aufpassen“, sagt der Trainer. „Ondřej Šourek mit seiner großen Erfahrung kennt meine Idee.“ Matejkas bevorzugtes Spielsystem ist ein 4-3-3. „Ich will aber hier nicht alles umdrehen, möchte in erster Linie ein positives Klima schaffen und die Spieler vor allem in den letzten 30 Metern vor dem Tor individuelle Entscheidungen treffen lassen.“

Noch sind acht Runden zu spielen, Matejka strebt mit seiner Mannschaft einen Platz im Tabellen-Mittelfeld an. „Wichtig ist, dass wir gut trainieren, uns maximal vorbereiten und in jedem Spiel kämpfen und laufen.“ Laut Sportleiter Ralf Wagesreither ist vorerst eine Zusammenarbeit bis zum Sommer vereinbart. Matejka fügt aber hinzu: „Schauen wir einmal“. Das letzte Wort ist scheinbar noch nicht gesprochen.