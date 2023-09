„Haben sportlich und personell die Talsohle erreicht“

Zwei Leidensgenossen trafen am Samstag in Litschau aufeinander. Während Brand-Nagelberg mit dem ersten Saisonsieg Oberluft schnuppert, schlitterten die Schrammelstädter jedoch noch weiter in die Misere. Gegen den starken Aufsteiger Albrechtsberg gab's zwar in der zweiten Runde einen Sieg, darüber hinaus aber nur einen weiteren Punkt.

„Es ist extrem bitter für uns, dass es gerade im Derby passiert ist. Aber wir haben sowohl sportlich als auch personell die Talsohle erreicht“, seufzt der Sportliche Leiter Ralf Wagesreither. Daniel Kavka fehlt schon seit der dritten Runde verletzt, gegen Brand-Nagelberg verletzte sich auch der zweite Offensiv-Legionär Vit Brabec, brach sich bei einem Zusammenprall mit Torhüter Jürgen Uitz zwei Rippen. Zudem laboriert Stürmer Fabian Fritz an einer Zerrung und auch Thomas Weisgram ist verletzt, wartet noch auf seine Diagnose.

So werde das Spiel in Schwarzenau „ein hartes Stück Arbeit“, meint Wagesreither. Kavka musste vorige Woche das erste Lauftraining schmerzbedingt abbrechen, könnte dennoch bald wieder ein Thema werden. Brabec wird aber noch einige Wochen fehlen. „Er hatte schon zweimal Rippen gebrochen, hat beim letzten Mal nur vier Spiele gefehlt“, erinnert sich Wagesreither. „Aber wie lange es diesmal dauert, müssen wir abwarten.“