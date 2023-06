Mai war kein Wonnemonat: Schrammelstädter auf dem absteigenden Ast

Wenig zu lachen haben in den vergangenen Wochen die Fans des USC Litschau. Alle vier im Mai ausgetragenen Spiele gingen verloren, die Schrammelstädter fingen sich dabei 16 Gegentore ein. Insgesamt hält man jetzt bei 40, die drittmeisten aller Vereine. Und nach vorne herrscht ohne den verletzten Stürmer Sebastian Jungbauer Flaute. Da half auch ein erneutes Kurzcomeback von Obmann Christoph Wunderer nichts.

Plötzlich zwei Trainerkandidaten im Rennen

„Die Abwehr samt Tormann begeht einfach zu viele Fehler. Einige Akteure sind überfordert, so deutlich muss man das ansprechen. Dazu kommt noch, dass wir an den beiden Flügeln schlecht aufgestellt sind“, nimmt sich Sportleiter und langjährige Außenverteidiger Ralf Wagesreither kein Blatt vor den Mund. Was die Trainerfrage anbelangt, ist noch keine Entscheidung gefallen. Wagesreither: „Es sind plötzlich zwei Kandidaten im Rennen. Mehr kann und will ich nicht sagen.“