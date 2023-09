Schrammelstädter schon zum Siegen gezwungen

So hat man sich in Litschau die erste Hälfte der Herbstsaison nicht vorgestellt. Nach vier Niederlagen am Stück sind die Schrammelstädter mit nur vier Punkten an die drittletzte Stelle abgesackt. Bei der 2:6-Schlappe in Schwarzenau wurde augenscheinlich, dass es vor allem in der Defensive arg hapert. „Wir sind hinten einfach zu langsam“, bringt es Sportleiter Ralf Wagesreither auf den Punkt. Vor allem der in den letzten Jahren souveräne Abwehrchef Ondrej Sourek ist meilenweit von seiner Form entfernt. Wagesreither: „Er ist körperlich nicht fit.“

Dazu gibt es viele Verletzte zu beklagen. „Die langzeitverletzten Spieler kommen vor der Winterpause nicht mehr zurück. Wir pfeifen aus dem letzten Loch, müssen mit dem vorhandenen Spielermaterial auskommen“, spricht Trainer Martin Glaser von einer schwierigen Situation. Er bemängelt auch das schlechte Zweikampfverhalten. Sich auf die Ausländer ausreden (Vit Brabec und David Kavka sind ohnehin verletzt, Lukas Trnka war mit Abstand der beste Litschauer) will Wagesreither nicht: „Es muss sich jeder Einzelne an der Nase nehmen und seine eigene Leistung hinterfragen.“

Das kommende Heimspiel ist sicher richtungsweisend. Da kommt mit Langschlag die derzeit wahrscheinlich schwächste Mannschaft der Liga gerade recht. Alles andere als ein Sieg wäre eine Enttäuschung.