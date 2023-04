Trainer-Debüt gelungen, aber die nächste Bänderblessur

Mit einer Woche Verspätung ging das Debüt von Litschaus neuem Trainer Pavel Matejka am Samstag in St. Martin sehr positiv über die Bühne. Die Schrammelstädter feierten einen 3:1-Sieg.

„Schön war das Spiel nicht, aber was zählt, sind die drei Punkte“, meinte der Neo-Trainer. Sportleiter Ralf Wagesreither ergänzte: „Es hat ihm gefallen, dass vor allem in der zweiten Halbzeit alle gekämpft haben.“ Nachsatz: „Und Verletzungen gehören eben zum Fußball dazu.“

Denn das Verletzungspech bleibt Litschau auf den Fersen. Am Samstag erwischte es Sebastian Jungbauer am Knöchel. Nach einem Pressball humpelte der Stürmer vom Spielfeld. „Der Knöchel ist gleich angeschwollen, er hatte dementsprechend auch Schmerzen“, schilderte Wagesreither den Vorfall. Nach einer genauen Untersuchung stellte sich heraus, dass die Außenbänder im Knöchel leicht eingerissen und überdehnt sind. Für das Derby am Montag in Brand wird sich ein Einsatz nicht ausgehen, doch die Aussicht auf ein baldiges Comeback ist positiv. „Der Arzt hat gemeint, wenn er schmerzfrei ist, kann er wieder spielen“, meint Wagesreither.

Das Spiel forderte auch seitens St. Martin zwei Opfer. Der Einsatz von Patrick Howegger dauerte nur eine Viertelstunde, dann musste er wegen einer gröberen Muskelverletzung vom Platz. „Es droht eine längere Pause“, war Trainer Andreas Bachhofner-Wurm zerknirscht. Denn auch für Kapitän Christopher Bruckner war schon in Hälfte eins Schluss. „Es handelt sich um eine Knieverletzung. Laut unserem Physiotherapeuten dürfte es sich aber nicht um einen Kreuzbandriss handeln.“

Ausfälle beim Derby auch bei Brand-Nagelberg

Auch Pavel Matejka selbst ist für ein paar Tage außer Gefecht, wegen einer Knie-Arthroskopie im Krankenhaus. Beim Nachtragsderby am Staatsfeiertag in Brand sollte er aber schon wieder auf der Bank sitzen. Da wird der Fanclub USC Fighters wieder wie schon in der vergangenen Saison traditionell mit einem Sonderzug anreisen (mittlerweile hat die Saison der Waldviertel-Bahn begonnen, kann man sich die Wanderung sparen).

Davor ist am Samstag noch Tabellenschlusslicht Windig-steig im Waldstadion zu Gast. „Für beide Spiele hat Matejka jetzt schon eine Idee. Man merkt sofort, dass er Erfahrung hat“, verkündet Wagesreither.

Mit Ausfällen hat Brand-Nagelberg-Coach Martin Glaser schon leben gelernt. „Seit ich hier Trainer bin, haben wir nie zwei Spiele hintereinander mit der gleichen Aufstellung spielen können.“ Derzeit kommen auch noch Gelb-Sperren dazu. Diesmal traf es Florian Lavicka, am Samstag in Nondorf Pascal Kamhuber gesperrt. Dazu fällt Daniel Bula mit einem Knöchelbruch die restliche Saison aus. Christan Haimböck, Julian Stubenvoll, Jens Hofbauer und Philip Brückl sind öfters angeschlagen, schleppen sich teilweise durch die Saison.

Die Ausgangslage am kommenden Wochenende ist für beide Vereine ident. Mit je 20 Punkten ist man zwölf Punkte von einem Abstiegsplatz entfernt.