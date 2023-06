Neuer Trainer ist fix, weitere Verletzungen aber auch

Der neue Mann auf der Kommandobrücke in Litschau wurde wie berichtet gefunden. Martin Glaser, welcher die letzten dreieinhalb Jahre Brand-Nagelberg trainierte, übernimmt in der Schrammelstadt den ab Sommer vakanten Trainerposten von Pavel Matejka. „Damit haben wir einen jungen, ambitionierten und motivierten Waldviertler Trainer, der aber auch schon einiges an Erfahrung im Trainergeschäft mitbringt“, freut sich Sportchef Ralf Wagesreither über die rasche Einigung, die innerhalb von nur weingen Tagen zustande kam.

Glaser war als Aktiver Tormann bei Schrems, Amaliendorf, Vitis und Schweiggers. Er startete seine Trainerkarriere im Jugendbereich beim Stammverein Schrems, wo er in weiterer Folge zum U23-Trainer und zum Co-Trainer der Kampfmannschaft aufstieg. „Wir sind davon überzeugt, dass Martin mit seiner offenen, kommunikativen und motivierenden Art, gepaart mit seinem Know-how die von Vereinsseite erhoffte langfristige Trainerlösung sein wird, welcher uns sportlich wieder dort hinführt, wo wir hingehören“, so Wagesreither weiter.

Glaser: „Freue mich auf neue Aufgabe“

Auch Glaser zeigt sich zuversichtlich: „Ich freue mich auf die neue Aufgabe. Litschau ist ein gut geführter Verein, der im sportlichen Bereich breit aufgestellt ist. Ziel ist es, die Mannschaft wieder in die Erfolgsspur zu hieven und unter die besten fünf zu kommen aber auch längerfristig zu planen. Einen weiteren Vorteil sehe ich darin, dass ich die Liga gut kenne.“

Der Kader für die kommende Saison nimmt auch bereits immer konkretere Formen an. Tormann Jiri Kubat, der weiter in Österreich bleiben möchte, wird voraussichtlich der einzige Abgang bleiben. Auf Zugang-Seite sind die Schrammelstädter noch weniger konkret, Ralf Wagesreither bestätigt aber, dass ein Legionär für das Mittelfeld kommen wird - perspektivisch auf ein mögliches Karriereende von Vit Brabec, der auf seinen 40er zusteuert, am Ende der nächsten Spielzeit. Zudem hält man die Augen nach Österreichern offen.

Das Litschauer Lazarett wuchs wieder an

In der aktuellen Saison hilft das Litschau aber nicht mehr. Die Personaldecke ist weiterhin dünn. Im Heimspiel gegen Hartl Haus feierte Jörg Wagesreither ein überraschendes Comeback. Verletzungsbedingt musste er nach nur einer Viertelstunde wieder vom Feld. Nun stellte sich heraus, dass die Verletzung schwerwiegend ist. Wagesreither erlitt einen Seitenbandeinriss sowie eine Fraktur am Kniegelenk. Schwer verletzt hat sich auch Christoph Wunderer, der gleichzeitig mit Wagesreither eingetauscht wurde. Er erlitt einen Meniskusriss samt Knorpelschaden. Das wird es dann bei beiden wohl endgültig mit Fußball gewesen sein.

Auch Matthias Eschelmüller, der sich, wie berichtet, bereits für sein Comeback im Tor nach einjähriger Pause vorbereitet, verletzte sich im Training. Nach einem Zusammenstoß mit Daniel Eichinger musste er am rechten Auge genäht werden. Beim Trainingsstart sollte er aber auf alle Fälle wieder fit sein.

Außer Gefecht sind derzeit noch Sebastian Jungbauer (Bänderverletzung), Theophil Bank, Michael Lenz, Stefan Bartl (alle Kreuzbandriss) und Stefan Scherzer (Muskelbündelriss). Jungbauer und Scherzer sollten bis zum Trainingsstart voll fit sein, Bank und Lenz fallen für den Herbst aus. Bei Bartl trat nach seinem vor einem Jahr erlittenen Kreuzbandriss ein kleines Problem auf, sodass womöglich noch ein kleiner chirurgischer Eingriff notwendig. Er sollte aber noch im Herbst einsteigen können.