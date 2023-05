Als neues Schlusslicht zum ersten Heimspiel des Jahres

Durch die beiden Niederlagen am Wochenende ist der USC Rappottenstein auf den letzten Platz abgerutscht. Zeigten die Schützlinge am Samstag in Gastern trotz der 0:3-Niederlage eine gute Leistung, war 1:4-Niederlage gegen einen unmittelbaren Konkurrenten Windigsteig am Montag sehr bitter.

Trainer Mario Huber haderte nach dem Match ein wenig mit den Entscheidungen von Schiedsrichter Markus Javornik. „An den ersten beiden Gegentore gibt es nichts auszusetzen“, meinte er. „Der Elfmeter, der zum 3:1 führte, war aber nicht korrekt und unser vermeintliches Anschlusstor zum 2:3 war niemals eine Abseitsstellung, es hätte zählen müssen.“

Erstes Heimspiel mit Baustellen-Charme

Aber der Coach will den Blick in die Zukunft richten. Da steht für die Ritter nämlich durchaus Großes bevor. Nach der langen Pause wegen der Umbau-Arbeiten auf der heimischen Sportanlage „Festung“ (die NÖN berichtete) steht am Sonntag gegen Litschau das erste Heimspiel des Jahres auf dem Programm. Abgeschlossen sind die Arbeiten indes noch nicht, diese gehen noch bis ins nächste Jahr – allerdings sind sie jetzt so weit fortgeschritten, dass der Sportplatz wieder sportlich genutzt werden kann.

In den sechs Auswärtsspielen zum Rückrundenstart holte Rappottenstein nur einen einzigen Punkt. Daheim hofft die Huber-Elf jetzt auf den ersten Dreier.